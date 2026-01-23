Vorteilswelt
Historischer Deal

Tochter von Legende wird bestbezahlte Fußballerin

Fußball International
23.01.2026 10:52
Trinity Rodman schreibt Fußball-Geschichte.
Trinity Rodman schreibt Fußball-Geschichte.(Bild: AP/Justine Willard)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

US-Nationalspielerin Trinity Rodman ist nach Angaben ihres Beraters die nun bestbezahlte Fußballerin der Welt. Die 23-jährige Tochter von Basketball-Legende Dennis Rodman unterschrieb bei Washington Spirit einen Dreijahresvertrag bis 2028, der ihr laut US-Medien jährlich mehr als zwei Millionen Dollar (1,71 Mio. Euro) einbringen soll.

Zuvor hatte die dreimalige Weltfußballerin Aitana Bonmatí vom FC Barcelona als bestbezahlte Fußballerin weltweit gegolten.

„Höchstbezahlte Fußballerin der Welt“, schrieb Rodmans Agent Mike Senkowski auf Instagram zu einer Fotocollage der Stürmerin. Die Olympiasiegerin selbst sprach von einem „monumentalen und bahnbrechenden Moment. Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie es sich anfühlt. Natürlich wird jeder seine eigene Meinung dazu haben, aber das war mir eigentlich immer egal.“

Zusatzregel 
Um Rodman nicht in Richtung eines europäischen Topklubs zu verlieren, führte der Ligavorstand eine Zusatzregel zur bestehenden Gehaltsobergrenze der National Women‘s Soccer League (NWSL) von 3,5 Millionen Dollar pro Team ein.

Die High Impact Player Rule erlaubt es den Klubs, das Gehaltslimit zu überschreiten, wenn Spielerinnen bestimmte Kriterien erfüllen, die sich an ihrer individuellen Marktattraktivität orientieren. Rodmans alter Vertrag war mit 31. Dezember 2025 ausgelaufen.

Historischer Deal
