Tochter von Legende wird bestbezahlte Fußballerin

„Höchstbezahlte Fußballerin der Welt“, schrieb Rodmans Agent Mike Senkowski auf Instagram zu einer Fotocollage der Stürmerin. Die Olympiasiegerin selbst sprach von einem „monumentalen und bahnbrechenden Moment. Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie es sich anfühlt. Natürlich wird jeder seine eigene Meinung dazu haben, aber das war mir eigentlich immer egal.“