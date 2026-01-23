Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bausektor führend

Immer mehr Pfusch: Staat entgehen Milliarden

Wirtschaft
23.01.2026 10:29
Porträt von krone.at
Von krone.at

Heuer dürfte in Österreich noch mehr gepfuscht werden als im Vorjahr, aus wirtschaftlicher Sicht hat das Auswirkungen. Dem Staat entgehen durch die Arbeit „unter der Hand“ von Handwerkern & Co. geschätzt bis zu 3,5 Milliarden Euro.

0 Kommentare

Für heuer rechnet er mit einem Zuwachs beim Pfusch von 4,5 Prozent gegenüber 2025, sagt Ökonom Friedrich Schneider von der Kepler Universität Linz. Der Grund für das Pfusch-Plus sind die wirtschaftliche Lage in Österreich und die geplanten Maßnahmen der Regierung zur Budgetkonsolidierung.

Für mehr als ein Drittel des Pfuschs ist der Sektor Baugewerbe und Handwerksbetriebe (inklusive Reparatur) verantwortlich. Der Umsatz der Schattenwirtschaft wird heuer bei mehr als 16 Milliarden Euro liegen. An zweiter Stelle sind sonstige Gewerbebetriebe und haushaltsnahe Dienstleistungen, sie haben einen Anteil von 17 Prozent.

Wenig Pfusch im EU-Vergleich
Innerhalb der EU seien heuer voraussichtlich Luxemburg und Österreich die beiden Länder mit der geringsten Schattenwirtschaft. Für den Staat geht durch den Pfusch trotzdem Geld verloren, warnt Schneider. „Nach meinen Schätzungen entgehen der öffentlichen Hand Steuer- und Sozialversicherungsbeitragsausfälle in Höhe von circa 2 bis 3,5 Milliarden Euro pro Jahr“, erklärt der Experte. Die Verluste werden allerdings etwas abgemildert, weil das mit dem Pfusch verdiente Geld „im Durchschnitt zu 80 Prozent sofort wieder in der offiziellen Wirtschaft ausgegeben wird.“

Für mehr als ein Drittel des Pfuschs ist der Sektor Baugewerbe und Handwerksbetriebe ...
Für mehr als ein Drittel des Pfuschs ist der Sektor Baugewerbe und Handwerksbetriebe verantwortlich.(Bild: Nexa - stock.adobe.com)
Lesen Sie auch:
Gründe für Anstieg
Warum der „Pfusch“ heuer zur Boom-Branche wird
01.04.2025

Auch die Unfall- und Krankenversicherungen sind laut Schneider Verlierer der Schattenwirtschaft. Sie hätten die erhöhten Kosten der zusätzlichen Unfälle bzw. Arbeitsunfähigkeit der Pfuscher zu tragen.

Pfusch-Anteil am BIP steigt
Die Schattenwirtschaft betrug im Vorjahr rund 40 Milliarden Euro oder 7,8 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP). Das BIP misst die Produktion von Waren und Dienstleistungen in Österreich in einem Jahr. „In 2026 wird die Schattenwirtschaft (der Pfusch) somit insgesamt 41,960 Milliarden Euro oder 7,91 Prozent des offiziellen BIP betragen“, rechnet Schneider vor.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Österreich
Regierung
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Extravagante Reiseziel
US-Start-up plant Luxushotel auf dem Mond
Blockade-Verstoß
US-Marine setzt weiteren Öltanker in Karibik fest
Alarm beim Hochfahren
Neustart von weltgrößtem AKW in Japan abgebrochen
Mehrere Vermisste
Neuseeland: Campingplatz von Erdrutsch begraben
krone.tv in Dänemark:
„Wir haben Angst und hoffen auf Europas Hilfe“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Burgenland
Totes Baby: Kamera filmt Horror-Tat an Grenze
142.201 mal gelesen
Der Grenzübergang in Nickelsdorf
Steiermark
Steirischer DJ feuert mit Flinte auf Polizei – tot
125.469 mal gelesen
In diesem Haus in Hönigtal lebte der passionierte, aber psychisch auffällige Motorradfahrer.
Tirol
Leiche von Skifahrer im Wald: War wohl kein Unfall
114.854 mal gelesen
Nach dem Auffinden der Leiche im Zillertal wurde diese an der Innsbrucker Gerichtsmedizin ...
Mehr Wirtschaft
Buchhaltung, Einkauf
Aldi Süd streicht Hunderte Stellen in Zentrale
Bausektor führend
Immer mehr Pfusch: Staat entgehen Milliarden
Geschäft sperrt zu
Sogar der spanische König verspeiste ihre Knödel
Aktie abgestürzt
Speicherchip-Mangel verhagelt Intel das Geschäft
Chef der HTI-Gruppe:
„Das Wort Leistung ist schon fast ein Schimpfwort“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf