Immer mehr Pfusch: Staat entgehen Milliarden

Wenig Pfusch im EU-Vergleich

Innerhalb der EU seien heuer voraussichtlich Luxemburg und Österreich die beiden Länder mit der geringsten Schattenwirtschaft. Für den Staat geht durch den Pfusch trotzdem Geld verloren, warnt Schneider. „Nach meinen Schätzungen entgehen der öffentlichen Hand Steuer- und Sozialversicherungsbeitragsausfälle in Höhe von circa 2 bis 3,5 Milliarden Euro pro Jahr“, erklärt der Experte. Die Verluste werden allerdings etwas abgemildert, weil das mit dem Pfusch verdiente Geld „im Durchschnitt zu 80 Prozent sofort wieder in der offiziellen Wirtschaft ausgegeben wird.“