Frau schlug Alarm

Betrunkener Exhibitionist (34) in Wien gefasst

Wien
23.01.2026 10:21
Der Mann verfolgte die Frauen, dabei entblößte er plötzlich sein Geschlechtsteil (Symbolbild).
Der Mann verfolgte die Frauen, dabei entblößte er plötzlich sein Geschlechtsteil (Symbolbild).(Bild: Prostock-studio - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ein schockierender Vorfall sorgte für Aufregung in Wien-Liesing! Eine aufmerksame Zeugin beobachtete, wie ein Mann zunächst zwei Frauen und wenig später sogar zwei ältere Personen verfolgte – dabei entblößte er schamlos sein Geschlechtsteil. 

Die Frau alarmierte sofort den Polizeinotruf. Nur kurze Zeit später konnten Beamte des Stadtpolizeikommandos Meidling den Verdächtigen in der Pfarrgasse anhalten. Doch der Mann zeigte sich völlig uneinsichtig: Er verweigerte die Angabe seiner Identität und nannte den Polizisten mehrfach unterschiedliche Namen. Die Folge: Festnahme!

Wollte Faustschlag verpassen
Auch auf der Polizeiinspektion Hohenbergstraße setzte sich das aggressive Verhalten fort. Zunächst weigerte sich der Mann, überhaupt aus dem Streifenwagen auszusteigen. Im Arrestbereich eskalierte die Situation weiter – während der Identitätsfeststellung versuchte er sogar, einem Polizisten mit der Faust ins Gesicht zu schlagen.

Große Mengen Wodka konsumiert
Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 34-jährigen Österreicher. In seiner Einvernahme gab er an, zuvor große Mengen Wodka getrunken zu haben und sich an den Vorfall nicht erinnern zu können. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Mann schließlich in eine Justizanstalt eingeliefert.

Wien
Frau schlug Alarm
