Coach mischte sich ein

Kitzbühel: Kurz vor Start wurde der Kurs geändert!

Ski Alpin
23.01.2026 11:11
Dieses Tor wurde umgesetzt.
Dieses Tor wurde umgesetzt.(Bild: Krone KREATIV/Screenshot ORF)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Auf Anregung des französischen Trainers wurde die Kurssetzung beim Super-G in Kitzbühel am Freitag noch einmal geändert.

Nach der Besichtigung wurde ein Tor zu Beginn des Hausbergs umgesetzt. Mit dieser Maßnahme wollte man das Tempo etwas reduzieren. 

Lukas Feurstein
Super-G in Kitzbühel
Auftakt in Kitzbühel! Super-G ab 11.30 Uhr LIVE
23.01.2026

„Es wird zur Sache gehen!“
„Das macht fast nichts aus, es wird trotzdem Rock‘n Roll, weil es eine andere Spurführung als in den letzten Jahren gibt – mit sehr hohem Tempo“, schildert ORF-Experte Hans Knauß.

Nachsatz von Österreichs Ski-Legende: „Es wird zur Sache gehen!“ Der Kurssetzer war übrigens der italienische Trainer Lorenzo Galli.

