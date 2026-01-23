Kitzbühel: Kurz vor Start wurde der Kurs geändert!

LIVE: Ex aequo! Aktuell gibt es zwei Führende
Super-G in Kitzbühel
Auf Anregung des französischen Trainers wurde die Kurssetzung beim Super-G in Kitzbühel am Freitag noch einmal geändert.
Nach der Besichtigung wurde ein Tor zu Beginn des Hausbergs umgesetzt. Mit dieser Maßnahme wollte man das Tempo etwas reduzieren.
„Es wird zur Sache gehen!“
„Das macht fast nichts aus, es wird trotzdem Rock‘n Roll, weil es eine andere Spurführung als in den letzten Jahren gibt – mit sehr hohem Tempo“, schildert ORF-Experte Hans Knauß.
Nachsatz von Österreichs Ski-Legende: „Es wird zur Sache gehen!“ Der Kurssetzer war übrigens der italienische Trainer Lorenzo Galli.
