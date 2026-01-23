Vorteilswelt
„Primate“: Ein Traumurlaub wird zum Todeskampf

23.01.2026 10:40
Am 29. Jänner startet der Survival Horrorfilm „Primate“ in den österreichischen Kinos und zum Kinostart verlost die „Krone“ 2x2 Kinotickets. Jetzt gleich mitmachen und gewinnen. 

Primate erzählt von Lucy, die nach Hawaii zurückkehrt, um dort mit ihrer Schwester, Freunden und dem geliebten Familienschimpansen Ben die Sommerferien zu verbringen. Ben wurde wie ein Familienmitglied großgezogen, zeigt jedoch plötzlich eine drastische Wesensveränderung und wird zunehmend aggressiv. In dem abgelegenen Luxushaus am Steilhang, besonders rund um den schwer zu verlassenden Pool, wird die entspannte Stimmung schnell zu einem bedrohlichen Albtraum, aus dem es kaum ein Entkommen gibt.

(Bild: © 2025 PARAMOUNT PICTURES. ALL RIGHTS RESERVED / Constantin Film Österreich)
(Bild: © 2025 PARAMOUNT PICTURES. ALL RIGHTS RESERVED / Constantin Film Österreich)
(Bild: © 2025 PARAMOUNT PICTURES. ALL RIGHTS RESERVED / Constantin Film Österreich)

Während Ben immer unberechenbarer wird und die Gruppe in der idyllischen, nun aber völlig isolierten Umgebung in die Enge treibt, kämpfen die Jugendlichen ums nackte Überleben. Die Gefahr entsteht dabei nicht nur durch Bens körperliche Stärke, sondern vor allem durch den emotionalen Schock, dass ein vertrauter „Bruder“ sich in einen erbarmungslosen Jäger verwandelt – eine düstere, intensive Familien- und Horrorgeschichte, die sich stetig zuspitzt.

Mitmachen und gewinnen
Zum Kinostart am 29. Jänner verlost die „Krone“ 2x2 Kinogutscheine. Füllen Sie einfach das untenstehende Formular aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Teilnahmeschluss ist der 29. Jänner, 09:00 Uhr

