„Primate“: Ein Traumurlaub wird zum Todeskampf

Primate erzählt von Lucy, die nach Hawaii zurückkehrt, um dort mit ihrer Schwester, Freunden und dem geliebten Familienschimpansen Ben die Sommerferien zu verbringen. Ben wurde wie ein Familienmitglied großgezogen, zeigt jedoch plötzlich eine drastische Wesensveränderung und wird zunehmend aggressiv. In dem abgelegenen Luxushaus am Steilhang, besonders rund um den schwer zu verlassenden Pool, wird die entspannte Stimmung schnell zu einem bedrohlichen Albtraum, aus dem es kaum ein Entkommen gibt.