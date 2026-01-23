„Primate“: Ein Traumurlaub wird zum Todeskampf

Am 29. Jänner startet der Survival Horrorfilm „Primate“ in den österreichischen Kinos und zum Kinostart verlost die „Krone“ 2x2 Kinotickets. Jetzt gleich mitmachen und gewinnen.
Primate erzählt von Lucy, die nach Hawaii zurückkehrt, um dort mit ihrer Schwester, Freunden und dem geliebten Familienschimpansen Ben die Sommerferien zu verbringen. Ben wurde wie ein Familienmitglied großgezogen, zeigt jedoch plötzlich eine drastische Wesensveränderung und wird zunehmend aggressiv. In dem abgelegenen Luxushaus am Steilhang, besonders rund um den schwer zu verlassenden Pool, wird die entspannte Stimmung schnell zu einem bedrohlichen Albtraum, aus dem es kaum ein Entkommen gibt.
Während Ben immer unberechenbarer wird und die Gruppe in der idyllischen, nun aber völlig isolierten Umgebung in die Enge treibt, kämpfen die Jugendlichen ums nackte Überleben. Die Gefahr entsteht dabei nicht nur durch Bens körperliche Stärke, sondern vor allem durch den emotionalen Schock, dass ein vertrauter „Bruder“ sich in einen erbarmungslosen Jäger verwandelt – eine düstere, intensive Familien- und Horrorgeschichte, die sich stetig zuspitzt.
Mitmachen und gewinnen
Zum Kinostart am 29. Jänner verlost die „Krone“ 2x2 Kinogutscheine. Füllen Sie einfach das untenstehende Formular aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Teilnahmeschluss ist der 29. Jänner, 09:00 Uhr
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.