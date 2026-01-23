Australian Open: Zwei Toptalente zeigen groß auf

Die Italienerin, die als zweite Top-Ten-Spielerin nach Belinda Bencic vorzeitig ausschied, musste sich der aufstrebenden, seit Dezember erst 18-jährigen US-Amerikanerin Iva Jovic 2:6,6:7(3) beugen. Eine große Talentprobe von Jovic, die als der nächste große US-Star gehandelt wird. Ebenfalls ein Jungstar ist die 19-jährige Kanadierin Victoria Mboko, die nach ihrem knappen 7:6,5:7,6:3-Sieg über die als Nummer 14 gesetzte Dänin Clara Tauson erstmals in einem Grand-Slam-Achtelfinale steht und nun auf Sabalenka trifft. „Ich habe noch nie gegen eine Nummer 1 der Welt gespielt, das wird eine neue Erfahrung“, sagte Mboko, deren Eltern einst wegen politischer Unruhen im Kongo nach Kanada geflohen waren.