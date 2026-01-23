Australian Open: Zwei Toptalente zeigen groß auf

Vorteilswelt
Tennis
23.01.2026 10:39
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Mit Iva Jovic und Victoria Mboko zeigen zwei Jungstars bei den Australian Open groß auf. Jetzt kommt die große Hitze in Melbourne.

Die beiden Topstars der Australian Open stehen beim ersten Major des Jahres im Achtelfinale. Neben Aryna Sabalenka, die Anastasia Potapova als letzte verbliebene Österreicherin in zwei Tiebreaks ausgeschaltet hat, behielt auch Carlos Alcaraz seine weiße Weste und kam auch gegen den Franzosen Corentin Moutet beim 6:2,6:4,6:1 ohne Satzverlust weiter. Coco Gauff hatte mit US-Landsfrau Hailey Baptiste beim 3:6,6:0,6:3 viel Mühe. Jasmine Paoline, die Nummer 7, schied aus.

Die Italienerin, die als zweite Top-Ten-Spielerin nach Belinda Bencic vorzeitig ausschied, musste sich der aufstrebenden, seit Dezember erst 18-jährigen US-Amerikanerin Iva Jovic 2:6,6:7(3) beugen. Eine große Talentprobe von Jovic, die als der nächste große US-Star gehandelt wird. Ebenfalls ein Jungstar ist die 19-jährige Kanadierin Victoria Mboko, die nach ihrem knappen 7:6,5:7,6:3-Sieg über die als Nummer 14 gesetzte Dänin Clara Tauson erstmals in einem Grand-Slam-Achtelfinale steht und nun auf Sabalenka trifft. „Ich habe noch nie gegen eine Nummer 1 der Welt gespielt, das wird eine neue Erfahrung“, sagte Mboko, deren Eltern einst wegen politischer Unruhen im Kongo nach Kanada geflohen waren.

Medwedew dreht 0:2 in Sätzen
Ein tolles Comeback nach 0:2-Satzrückstand hat der ehemalige Weltranglisten-Erste Daniil Medwedew gefeiert. Der Russe drehte gegen den Ungarn Fabian Marozsan das Match und gewann nach 3:43 Stunden 6:7(5),4:6,7:5,6:0,6:3. Er ist damit der Erste beim diesjährigen „Happy Slam“, dem dieses Kunststück gelungen ist. Er trifft nun auf den US-Aufsteiger Learner Tien, dem er vor einem Jahr in der zweiten Melbourne-Runde in fünf Sätzen unterlegen war.

  Alcaraz zeigte sich hingegen im Match gegen Moutet stark. Es war bereits das 100. Grand-Slam-Match für den 22-Jährigen. „Es war nicht leicht, um ehrlich zu sein, wenn du gegen jemand wie Corentin spielst. Du weißt nie, was als nächstes kommt“, meinte Alcaraz. Sein nächster Gegner im Kampf um das Viertelfinale ist der US-Amerikaner Tommy Paul.

Rund 40 Grad für Samstag erwartet
Da am Samstag in Melbourne Temperaturen bis zu 40 Grad erwartet werden, beginnt der Spielbetrieb schon ab 10 Uhr (0 Uhr MEZ) bzw. in den größeren Arenen ab 10.30 Ortszeit. Möglicherweise werden die drei vorhandenen Dächer zum Schutz der Spieler geschlossen.

