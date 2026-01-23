Auftakt! Super-G in Kitzbühel, LIVE ab 11.30 Uhr

Bei Babinsky ist der Eindruck des Erfolges noch frisch. Im Super-G von Wengen schaffte es der Steirer als Zweiter hinter Giovanni Franzoni erstmals auf das Podest. „Es war ein brutal schöner Moment in meiner Karriere. Trotzdem ist es kein Wunschkonzert und ich muss meine Hausaufgaben machen. Ich bin trotzdem noch der gleiche Mensch.“ Auf Kitzbühel freue er sich jedes Jahr speziell, sagte Babinsky – nicht nur, weil er vor zwei Jahren Abfahrtsvierter geworden ist. „Es ist vom ersten Tag weg so eine Begeisterung da, für das Rennen und unseren Sport. So viele Menschen hauen sich rein, dass wir von der Bergspitze bis ins Tal runterfahren können. Das macht es so schön.“