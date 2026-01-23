Vorteilswelt
Buchhaltung, Einkauf

Aldi Süd streicht Hunderte Stellen in Zentrale

Wirtschaft
23.01.2026 10:57
In der Zentrale des Lebensmittelhändlers Aldi Süd werden in den kommenden Jahren Hunderte ...
In der Zentrale des Lebensmittelhändlers Aldi Süd werden in den kommenden Jahren Hunderte Stellen gestrichen (Symbolbild).(Bild: glomex)
Porträt von krone.at
Von krone.at

In der Deutschlandzentrale des Lebensmittelhändlers Aldi Süd werden in den kommenden Jahren Hunderte Stellen gestrichen. Bis zu 500 Arbeitsplätze in den Bereichen Buchhaltung, Personal und Einkauf sollen davon umfasst sein. Der Umstrukturierungsprozess betrifft auch Hofer in Österreich.

In der Zentrale von Aldi Süd in Mülheim an der Ruhr sind 2000 Menschen beschäftigt, in ganz Deutschland sind es etwa 50.000. Der Diskonter Aldi Süd betreibt in unserem Nachbarland rund 2000 Filialen und ist damit einer der größten Lebensmittelhändler Deutschlands.

In Österreich schließt Hofer, der Teil der Aldi Süd Gruppe ist, mit Ende 2026 sein Auslieferungslager in Weißenbach (Bezirk Villach-Land in Kärnten). Dort arbeiten ungefähr 200 Menschen. Zudem sind Umstrukturierungen und Auslagerungen im administrativen Bereich in der Firmenzentrale im oberösterreichischen Sattledt geplant. Dort sind zum Beispiel die Buchhaltung, der Einkauf, die HR und IT angesiedelt. Genaue Zahlen, wie viele Stellen wegfallen, wurden bisher nicht genannt. Der Diskonter betreibt rund 540 Filialen in Österreich und verfügt über 12.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, etwa 1000 davon in Sattledt.

Der Prozess könnte bis 2029 abgeschlossen werden, sagte Gewerkschaftschef Wolfgang Gerstmayer von der GPA Oberösterreich. Die Gewerkschaft sehe die Auslagerungen zwar kritisch, das Ausmaß sollte aber nicht so groß sein. Es gebe einen Sozialplan, keine AMS-Frühwarnmeldung. „Durch natürliche Abgänge beziehungsweise Nicht-Nachbesetzungen konnten wir die Austritte in Relation zur gesamten Mannschaft gering halten“, teilte der Diskonter mit.

