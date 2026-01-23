Aldi Süd streicht Hunderte Stellen in Zentrale

In Österreich schließt Hofer, der Teil der Aldi Süd Gruppe ist, mit Ende 2026 sein Auslieferungslager in Weißenbach (Bezirk Villach-Land in Kärnten). Dort arbeiten ungefähr 200 Menschen. Zudem sind Umstrukturierungen und Auslagerungen im administrativen Bereich in der Firmenzentrale im oberösterreichischen Sattledt geplant. Dort sind zum Beispiel die Buchhaltung, der Einkauf, die HR und IT angesiedelt. Genaue Zahlen, wie viele Stellen wegfallen, wurden bisher nicht genannt. Der Diskonter betreibt rund 540 Filialen in Österreich und verfügt über 12.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, etwa 1000 davon in Sattledt.