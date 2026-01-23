Staatsanwälte aus Rom reisen nach Crans-Montana

In Zusammenhang mit dem verheerenden Brand in der Neujahrsnacht in einem Bar-Lokal im Schweizer Wintersportort Crans-Montana mit 40 Toten wollen italienische Ermittler ihre Zusammenarbeit mit den Schweizer Behörden ausweiten. Die Staatsanwaltschaft in Rom hat beantragt, dass die italienische Kriminalpolizei an den Ermittlungen beteiligt wird. Darüber soll in den kommenden Tagen bei einem Treffen mit der Staatsanwaltschaft im Wallis entschieden werden.