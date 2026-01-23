Monney über ÖSV-Ass: „Er ist manchmal ein Bluffer“

Kitzbühel? „Es macht mir Spaß“

Doch auch Monney selbst fühlt sich in Kitzbühel wohl. Nachdem der letztjährige Senkrechtstarter 2025 nur hauchdünn den Sensationssieg auf der Streif verpasst hatte, hat er auch heuer in den Trainings schon überzeugt. „Ich glaube, diese Piste ist für mich wirklich super, weil es nicht so viele Pausen gibt. Wir müssen fast Kurve auf Kurve ziehen. Es macht mir Spaß, da am Start zu stehen und herunterzufahren“, gibt er sich so auch entspannt und voller Vorfreude.