Monney über ÖSV-Ass: „Er ist manchmal ein Bluffer“

Noch bevor am Samstag die legendäre Abfahrt auf der Streif über die Bühne geht (ab 11.30 LIVE im Sportkrone.at-Ticker), wird fleißig über Favoriten spekuliert. Allen voran werden dabei Marco Odermatt und Giovanni Franzoni genannt. Doch Alexis Monney, der in Kitzbühel im vergangenen Jahr überraschen konnte, hat auch einen ÖSV-Routinier am Zettel.
„Ich schaue mir viele Athleten an, aber die eine Person, die ich mir oft schaue, ist Vincent Kriechmayr“, verrät Monney im Interview mit „Eurosport“. Dem ÖSV-Routinier ist immer ein Top-Resultat zutrauen. „Er fährt immer sehr ruhig und technisch sehr schön“, lobt der Schweizer.
Dabei scheint dieser Stil nicht immer effektiv zu sein, das hat aber auch seine Gründe, wie Monney weiß: „Er ist nicht immer vorn im Training, aber er ist ein Bluffer manchmal.“ Auch auf der Streif darf man Kriechmayr demnach durchaus auf der Rechnung haben.
Kitzbühel? „Es macht mir Spaß“
Doch auch Monney selbst fühlt sich in Kitzbühel wohl. Nachdem der letztjährige Senkrechtstarter 2025 nur hauchdünn den Sensationssieg auf der Streif verpasst hatte, hat er auch heuer in den Trainings schon überzeugt. „Ich glaube, diese Piste ist für mich wirklich super, weil es nicht so viele Pausen gibt. Wir müssen fast Kurve auf Kurve ziehen. Es macht mir Spaß, da am Start zu stehen und herunterzufahren“, gibt er sich so auch entspannt und voller Vorfreude.
Der Mythos „Streif“ geht aber auch an Monney nicht spurlos vorbei: „Es war immer das Rennen, von dem ich als Kind geträumt habe. Es ist für mich immer speziell, hierherzukommen.“ Mal sehen, ob er oder „Bluffer“ Kriechmayr am Ende die Nase vorn haben.
