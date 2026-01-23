Wien: Jugendbande brach in mehr als 50 Autos ein

In nur einer Nacht ist eine Jugendbande im Wiener Bezirk Neubau in mehr als 50 (!) Fahrzeuge eingebrochen und hat aus den Fahrgasträumen Geld und diverse Wertgegenstände gestohlen. Ein Erzieher brachte die Polizei schließlich auf die Spur der Teenager, sie sind längst keine Unbekannten mehr ...
Zur Tat kam es in der Nacht auf Mittwoch gegen 2 Uhr. Die jungen Verdächtigen – drei Teenager im Alter von 16 bzw. 15 Jahren – hatten eine Parkgarage als Tatort auserkoren. Mit einem Nothammer schlugen sie die Scheiben von mehr als 50 geparkten Fahrzeugen ein, durchsuchten jeweils den Fahrgastraum und nahmen Geld und diverse Gegenstände an sich.
Erzieher alarmierte die Polizei
Das Diebesgut deponierten die Jugendlichen in ihren Zimmern – ein Erzieher sollte in der Folge darauf aufmerksam werden und meldete den Fund bei der Polizei.
„Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um bereits amtsbekannte Jugendliche“, teilte Polizeisprecher Markus Dittrich mit. Der 16-Jährige sowie ein 15-Jähriger wurden festgenommen, ein weiterer 15 Jahre alter Bursche wurde auf freiem Fuß angezeigt. Die beiden Jugendlichen wurden bereits in eine Justizanstalt überstellt.
