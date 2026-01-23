Wien: Jugendbande brach in mehr als 50 Autos ein

Zur Tat kam es in der Nacht auf Mittwoch gegen 2 Uhr. Die jungen Verdächtigen – drei Teenager im Alter von 16 bzw. 15 Jahren – hatten eine Parkgarage als Tatort auserkoren. Mit einem Nothammer schlugen sie die Scheiben von mehr als 50 geparkten Fahrzeugen ein, durchsuchten jeweils den Fahrgastraum und nahmen Geld und diverse Gegenstände an sich.