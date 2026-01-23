Vorteilswelt
Aber Hoffnung lebt

Kampf um jeden Zentimeter Schnee unter den Skiern

Oberösterreich
23.01.2026 10:00
Mancherorts, wie hier in Zwettl an der Rodl, fielen Loipen-Abschnitte teilweise der Sonne zum ...
Mancherorts, wie hier in Zwettl an der Rodl, fielen Loipen-Abschnitte teilweise der Sonne zum Opfer.
Porträt von Constantin Handl
Von Constantin Handl

Wenn sogar im Langlauf-Mekka in Ulrichsberg (OÖ) einige Loipen geschlossen sind, ist man in tieferen Lagen schon hart am Limit. Doch die Schneeprognose lässt Wintersportler und Loipenmacher weiter hoffen – schließlich ist der Winter noch lange nicht vorbei.

„Gut eine Woche ist es wirklich toll gegangen, dann hat es draufgeregnet und wieder viel weggeschmolzen. Jetzt ist die Schneedecke dünn, die Loipen teils eisig und unterbrochen, aber Langlaufen ist schon noch möglich“, fasst Ernst Schweitzer zusammen.

Optimal am Sportplatz
Der Obmann der Union Stroheim kümmert sich mit Langlauf-Sektionsleiter Markus Obermayr und Stellvertreter Klaus Hofmann um die Loipen auf 500 bis 650 Metern Seehöhe in der Eferdinger Gemeinde. Wer nicht unbedingt in die Natur hinauslaufen muss, der kann auch am örtlichen Sportplatz Runden fahren: „Dort haben wir präpariert, da kann man noch sehr gut fahren. Am Abend haben wir auch Flutlicht“, so der Obmann.

Eisig und hart
Im Nordischen Zentrum bei Ulrichsberg, dem Mühlviertler Langlauf-Mekka, ist die Lage auch höhenbedingt noch etwas besser: „Es ist eisig, der Schnee ist hart. Einige Loipen mussten wir sperren, aber die beiden Kernloipen gehen noch gut, obwohl wir nur 15 Zentimeter Schnee haben“, weiß Markus Cecho vom Nordischen Zentrum.

Rettung in Aussicht
Mögliche Rettung naht: Anfang kommender Woche soll es schneien. „Rund zehn Zentimeter sollen es sein, die könnten wir gut gebrauchen“, meint Cecho. Auch Schweitzer ist optimistisch: „Wir sind bereit und freuen uns, wenn noch was geht.“ 

Oberösterreich

