Kampf um jeden Zentimeter Schnee unter den Skiern

Optimal am Sportplatz

Der Obmann der Union Stroheim kümmert sich mit Langlauf-Sektionsleiter Markus Obermayr und Stellvertreter Klaus Hofmann um die Loipen auf 500 bis 650 Metern Seehöhe in der Eferdinger Gemeinde. Wer nicht unbedingt in die Natur hinauslaufen muss, der kann auch am örtlichen Sportplatz Runden fahren: „Dort haben wir präpariert, da kann man noch sehr gut fahren. Am Abend haben wir auch Flutlicht“, so der Obmann.