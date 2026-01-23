Vorteilswelt
55% sind auf der Suche

2,1 Millionen Menschen in Österreich sind Single

Leben
23.01.2026 10:08
Rund die Hälfte der Singles in Österreich lebt seit mehr als drei Jahren ohne feste Beziehung, ...
Rund die Hälfte der Singles in Österreich lebt seit mehr als drei Jahren ohne feste Beziehung, vor allem Frauen und Personen ab 40 Jahren. 16 Prozent hatten noch nie eine fixe Partnerschaft.(Bild: Alena Ozerova - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Fast jeder dritte Österreicher im Alter von 18 bis 75 Jahren bezeichnet sich als Single. Dieser Anteil ist seit rund 20 Jahren stabil und entspricht etwa 2,1 Millionen Menschen. Besonders hoch ist die Singlequote bei den 18- bis 29-Jährigen (44 Prozent) sowie bei den 60- bis 75-Jährigen (37 Prozent). 

Mehr als die Hälfte der Singles, 55 Prozent, wünscht sich eine ernsthafte, verbindliche Partnerschaft. Bei Männern ist dieser Wunsch deutlich stärker ausgeprägt: Rund 68 Prozent der Single-Männer streben eine feste Beziehung an, bei den Singlefrauen sind es etwa 44 Prozent.

Jede fünfte Singlefrau hat derzeit kein Interesse an einer Partnerschaft, bei Männern liegt dieser Wert bei nur sieben Prozent. Besonders groß ist der Wunsch nach Bindung bei den 18- bis 39-Jährigen, von denen rund 68 Prozent eine feste Beziehung anstreben.

41 Prozent setzen auf Datingapps
Jeder dritte Single rechnet sich gute Chancen aus, sich 2026 zu verlieben. Bei den unter 30-Jährigen setzen 41 Prozent vor allem auf Dating-Apps und Online-Partnerbörsen, während 29 Prozent das Ausgehen als aussichtsreichsten Weg sehen. Persönliche Begegnungen über Freunde, Bekannte oder Freizeitaktivitäten bleiben weiterhin wichtig.

Am wenigsten Singles in Oberösterreich
Regional zeigen sich deutliche Unterschiede: Die höchste Singledichte gibt es in Wien mit 44 Prozent, gefolgt von Kärnten mit 39 Prozent und Tirol mit 36 Prozent. Den niedrigsten Anteil verzeichnet Oberösterreich mit 21 Prozent. Für das Burgenland und Vorarlberg liegen keine repräsentativen Daten vor.

16 Prozent der Singles waren noch nie in einer festen Beziehung. In der Altersgruppe der 18- bis ...
16 Prozent der Singles waren noch nie in einer festen Beziehung. In der Altersgruppe der 18- bis 39-Jährigen liegt dieser Anteil bei 29 Prozent. Rund 17 Prozent sind seit weniger als einem Jahr allein, elf Prozent seit ein bis drei Jahren.(Bild: Seventyfour - stock.adobe.com)

Infos zur Studie: Die bevölkerungsrepräsentative Studie wurde im Auftrag der Dating-App Parship.at von Marketagent.com mittels Online Access Panel durchgeführt. Vom 18. Dezember 2025 bis 1. Jänner 2026 wurden 1.069 Personen im Alter zwischen 18 und 75 Jahren befragt, davon 330 Singles. 

