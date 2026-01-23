Sorge um Freundin: Betrunkener stürzte sich in Inn

Dramatische Szenen spielten sich mitten in der Nacht in Innsbruck ab: Ein Betrunkener stürzte sich – im Glauben, seine Freundin wäre im eiskalten Wasser – in den Inn und löste damit einen Einsatz aus. Der Mann war zum Glück rasch wieder auf sicherem Boden, und seine Freundin in Wahrheit längst im Hotel.
„Ertrinkungsunfall Gewässer, 6020 Innsbruck“ – diese Alarmmeldung ging in der Nacht auf Freitag, kurz nach 1 Uhr, vonseiten der Leitstelle Tirol raus. Schauplatz war der Bereich um die Innbrücke im Stadtzentrum.
Der Mann hat offenbar gemeint, dass sich seine Freundin im Inn befindet.
Die Polizei auf „Krone“-Nachfrage
Frau war bereits im Hotel
Was war passiert? Ein Betrunkener ist dort ins Wasser gesprungen. „Er hat offenbar gemeint, dass sich seine Freundin im Inn befindet“, schildert die Polizei auf „Krone“-Nachfrage. Diese habe sich in Wahrheit aber gar nicht im eiskalten Nass befunden, sondern im Hotel.
Über die Leitstelle wurden Wasserrettung, Berufsfeuerwehr und Rettung alarmiert. Eine Funkstreife der Polizei war rasch vor Ort – und der Betrunkene zum Glück auch schnell wieder am Ufer. Die Beamten konnten den 20-jährigen Polen dort auffinden.
Mit Rettung in die Klinik
Der 20-Jährige wurde anschließend mit dem Rettungswagen in die Klinik Innsbruck eingeliefert und kurze Zeit später wieder unverletzt entlassen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.