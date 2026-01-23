Sorge um Freundin: Betrunkener stürzte sich in Inn

Dramatische Szenen spielten sich mitten in der Nacht in Innsbruck ab: Ein Betrunkener stürzte sich – im Glauben, seine Freundin wäre im eiskalten Wasser – in den Inn und löste damit einen Einsatz aus. Der Mann war zum Glück rasch wieder auf sicherem Boden, und seine Freundin in Wahrheit längst im Hotel.