18 Unfälle in Serie
Glatteis in Deutschland fordert mehrere Todesopfer
Bei einer Unfallserie wegen Glätte auf der deutschen Autobahn 44 im Bundesland Nordrhein-Westfalen nahe Paderborn sind am Freitag in der Früh drei Menschen ums Leben gekommen und mindestens elf verletzt worden.
Zunächst kam es zu einem Unfall mit einem Lastwagen und einem mit Papier beladenen Sattelaufleger. Der Sattelaufleger brannte. Der Fahrer des Lkw konnte nicht rechtzeitig aus dem Führerhaus geborgen werden. Er starb an der Unfallstelle. Der Fahrer des Sattelzugs kam ins Krankenhaus.
Nach bisherigen Erkenntnissen ereigneten sich darüber hinaus in beiden Fahrtrichtungen aufgrund des Glatteises weitere 17 Unfälle mit Personen- und Sachschaden.
Darunter sei mindestens ein weiterer Verkehrsunfall mit zwei Toten. Die A44 war am Freitag in dem betroffenen Gebiet zwischen den Anschlussstellen Marsberg und Lichtenau weiterhin in beide Richtungen gesperrt.
