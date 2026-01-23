Ski-Ass sagt auch Super-G-Start kurzfristig ab

Nachdem er schon zuvor einen Start bei der legendären Abfahrt wegen Rückenproblemen absagen musste, hat es also auch für den Super-G nicht gereicht. „Ich fühle mich nicht 100 Prozent fit. Also leider kein Start für mich“, erklärte Kilde dann selbst kurz vor Rennstart im „ORF“.

Hoffnung für Crans Montana

„Sein Rücken wird von Tag zu Tag besser und die Aussichten für den Start bei der Abfahrt in Crans Montana nächste Woche sehen sehr gut aus“, kann Rottensteiner immerhin noch einen positiven Aspekt vermelden.