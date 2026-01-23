Vorteilswelt
Sorgen um Norweger

Ski-Ass sagt auch Super-G-Start kurzfristig ab

Ski Alpin
23.01.2026 11:10
Aleksander Aamodt Kilde
Aleksander Aamodt Kilde(Bild: AP/Alessandro Trovati)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Aleksander Aamodt Kilde wird den Super-G in Kitzbühel am Freitag (hier im Liveticker) nicht in Angriff nehmen. Das hat der Norweger kurz vor dem Rennen entschieden. 

0 Kommentare

„Er hat am frühen Morgen Super-G trainiert, aber er ist noch nicht bereit, das Rennen zu fahren“, erklärt der norwegische Cheftrainer Michael Rottensteiner kurz vor dem Rennen am Freitag.

Nachdem er schon zuvor einen Start bei der legendären Abfahrt wegen Rückenproblemen absagen musste, hat es also auch für den Super-G nicht gereicht. „Ich fühle mich nicht 100 Prozent fit. Also leider kein Start für mich“, erklärte Kilde dann selbst kurz vor Rennstart im „ORF“. 

Hoffnung für Crans Montana
„Sein Rücken wird von Tag zu Tag besser und die Aussichten für den Start bei der Abfahrt in Crans Montana nächste Woche sehen sehr gut aus“, kann Rottensteiner immerhin noch einen positiven Aspekt vermelden. 

Lesen Sie auch:
Aleksandar Aamodt Kilde
Zweifacher Kitz-Sieger
Kilde muss bei Abfahrt auf der Streif zusehen
21.01.2026
Kriechmayr stimmt zu
Odermatt bangt: „In Kitzbühel ist das anders“
22.01.2026

Der Verlobte von Ski-Queen Mikaela Shiffrin feierte erst Ende November beim Super-G in Copper Mountain sein Comeback. Im Jänner 2024 hatte Kilde bei der Weltcup-Abfahrt auf dem Lauberhorn in Wengen im Ziel-S die Kontrolle verloren und war heftig in die Fangnetze geprallt. Der 33-Jährige schlitzte sich den Unterschenkel auf und erlitt eine komplexe Schulterverletzung.

