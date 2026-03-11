Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Üble Nachrede

Wut im Netz brachte Ex-Politiker vor Gericht

Tirol
11.03.2026 07:00
Facebook-Postings mit schweren Anschuldigungen brachten einen Tiroler vor Gericht.
Facebook-Postings mit schweren Anschuldigungen brachten einen Tiroler vor Gericht.(Bild: wachiwit - stock.adobe.com)
Porträt von Samuel Thurner
Von Samuel Thurner

Nach schweren Vorwürfen auf Facebook gegen einen Tiroler Bürgermeister musste sich ein 71-jähriger Tiroler wegen übler Nachrede vor Gericht verantworten. Der ehemalige Politiker kam mit einem blauen Auge davon.

0 Kommentare

Mehrere Facebook-Postings mit brisanten Vorwürfen gegen den Bürgermeister einer Tiroler Gemeinde brachten einen ehemaligen FPÖ-Landtagsabgeordneten in Innsbruck vor Gericht.

Richter Bernhard Rüßkamp
Richter Bernhard Rüßkamp(Bild: Christof Birbaumer)

Der 71-Jährige hatte behauptet, das Gemeindeoberhaupt habe als Baubehörde erster Instanz einem Verwandten erlaubt, die Abstandsregeln der Tiroler Bauordnung zu umgehen. Mit diesen schweren Anschuldigungen war der Angeklagte jedoch bereits vor dem Landesverwaltungsgericht gescheitert.

Projekt „Dialog statt Hass“ als Auflage für Diversion
Auf äußerst feinfühlige Art und Weise brachte Richter Bernhard Rüßkamp den Tiroler schließlich dazu, einzuräumen, dass er sich zu Grenzüberschreitungen hinreißen hatte lassen. Das Verfahren wurde mit einer Probezeit von zwei Jahren eingestellt. Der 71-Jährige muss aber beim Projekt „Dialog statt Hass“ vom Verein Neustart teilnehmen, wo der Umgang mit Meinungsäußerungen im Internet thematisiert wird.

Lesen Sie auch:
Die „verzierte“ Fassade der ÖVP-Landesgeschäftsstelle in Innsbruck.
Quartett vor Gericht
Linke Schmierereien bei Parteigebäuden angeklagt
09.03.2026
Wie Ex-Minister
Auch Grünen-Klubobmann Opfer von Onlinebetrügern
09.03.2026

„Ich geh’ eh lieber Skifahren, als mich über das alles zu ärgern“, willigte der Ex-Politiker dem Diversion-Angebot ein und will die Postings rasch löschen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
11.03.2026 07:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

OeNB-Gouverneur Martin Kocher
Iran-Krieg
Nationalbank-Chef: „Keine Rezession in Sicht“
Tag 10 im Nahost-Krieg
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
Thomas Schmid am Montag am Landesgericht Linz
Kronzeuge vor Gericht
Schmid: „Wöginger sagte, ich soll mich kümmern“
Die heimische Logistik- und Transportbranche wird von einer Millionenpleite erschüttert ...
300 Mitarbeiter tätig
Millionenpleite: Beben in heimischer Frächterszene
Dass ein Achter vor dem Ergebnis steht, dürfte bei Babler für Erleichterung gesorgt haben.
Gemischte Reaktionen
Nach Parteitag: „Ist Bablers allerletzte Chance“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
312.336 mal gelesen
Außenpolitik
Khamenei-Sohn neuer Führer + Siebter US-Soldat tot
268.303 mal gelesen
Während die USA den siebten toten US-Soldaten betrauern, hat der Iran einen neuen geistlichen ...
Außenpolitik
Weltgrößter Öl-Exporteur warnt vor Katastrophe
164.434 mal gelesen
Der Krieg im Nahen Osten hat zu einem Anstieg der Ölpreise geführt, was sich negativ auf die ...
Außenpolitik
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
2856 mal kommentiert
Außenpolitik
Weltgrößter Öl-Exporteur warnt vor Katastrophe
1760 mal kommentiert
Der Krieg im Nahen Osten hat zu einem Anstieg der Ölpreise geführt, was sich negativ auf die ...
Innenpolitik
Spritpreise: Verschiedene Ideen, aber keine Lösung
1362 mal kommentiert
Vizekanzler und Kanzler überschlagen sich plötzlich mit Vorschlägen, was die Eindämmung der ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf