Banknote mit 20 Nullen
Schwede will mit 100-Trillionen-Schein durch Zoll
Ein Schwede (54) hat am Flughafen Zürich mit einer kuriosen Banknote für Aufsehen gesorgt. Bei einer Kontrolle entdeckten Zöllner einen „One Hundred Quintillion Dollar“-Schein. Darauf zu sehen: eine Zahl mit 20 Nullen und der Vermerk auf Gold.
Dieser Fund kam den Zöllnern doch mehr als suspekt vor. Vor allem, als der Schwede eine Lagerbestätigung aus der Hosentasche zog, die besagte, dass am Flughafen zwei Kisten mit jeweils tausend Banknoten desselben Wertes der afrikanischen Währung gebunkert waren. Zusammen hätten diese Scheine theoretisch eine astronomische Summe erreicht – mehrere hundert Trillionen Franken.
Klebefolie und Aluminium
Die Behörden ließen die Banknoten vom Edelmetallkontrollamt untersuchen. Das Ergebnis: von Gold keine Spur. Die Scheine bestanden lediglich aus Kunststoff, überzogen mit einer Klebefolie und einer goldfarbenen Aluminiumschicht, berichtet „watson.ch“.
Banknoten vernichtet
Die angeblichen „Goldbanknoten“ wurden beschlagnahmt und später vernichtet. Gegen den Mann, der die Einfuhr veranlasst hatte, wurde wegen Verstoßes gegen das Edelmetallkontrollgesetz ermittelt – er wurde angezeigt. Er muss eine Geldstrafe von mehreren tausend Franken bezahlen.
