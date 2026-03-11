Schwede will mit 100-Trillionen-Schein durch Zoll

Dieser Fund kam den Zöllnern doch mehr als suspekt vor. Vor allem, als der Schwede eine Lagerbestätigung aus der Hosentasche zog, die besagte, dass am Flughafen zwei Kisten mit jeweils tausend Banknoten desselben Wertes der afrikanischen Währung gebunkert waren. Zusammen hätten diese Scheine theoretisch eine astronomische Summe erreicht – mehrere hundert Trillionen Franken.