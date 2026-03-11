Die „Krone“ bringt Sie zum Pretty Woman Musical

Ein gelungener Mix aus Rocksongs und Balladen

Die Uraufführung fand am 13. März 2018 in Chicago statt. Anders als bei den sogenannten Jukebox-Musicals wie „Mamma Mia“, bei denen die Musik aus bereits bekannten Songs besteht, ist „Pretty Woman“ mit einem Mix aus Balladen und flotten Popsongs durchkomponiert. Im besten Sinne stimmig, wie die Neuinszenierung im deutschen Oberhausen mit zwei richtig guten Hauptdarstellern – mit Shanna Slaap und dem Raimundtheater-erprobten Mathias Edenborn – bewies.