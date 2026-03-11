Die „Krone“ bringt Sie zum Pretty Woman Musical

Sie ist eine der berühmtesten Liebesgeschichten der Filmgeschichte und schlug im Jahr 1990 an den Kinokassen ein wie eine Bombe: „Pretty Woman“, die Lovestory zwischen dem superreichen Geschäftsmann Edward Lewis und der Prostituierten Vivian Ward, eroberte die Herzen des Publikums weltweit, spielte 463 Millionen Dollar ein – und machte Julia Roberts zum Superstar. Jetzt ist die ungleiche Lovestory auch auf der Wiener Musicalbühne angekommen und die „Krone“ lädt Sie ein.
Erstaunlich lang hat es gedauert, bis der Stoff schließlich als Musical seinen Weg auf die Bühne fand – aus der Feder der kanadischen Rockmusiker Bryan Adams („Summer of 69“) und Jim Vallance, die 21 Songs samt Text komponierten.
Ein gelungener Mix aus Rocksongs und Balladen
Die Uraufführung fand am 13. März 2018 in Chicago statt. Anders als bei den sogenannten Jukebox-Musicals wie „Mamma Mia“, bei denen die Musik aus bereits bekannten Songs besteht, ist „Pretty Woman“ mit einem Mix aus Balladen und flotten Popsongs durchkomponiert. Im besten Sinne stimmig, wie die Neuinszenierung im deutschen Oberhausen mit zwei richtig guten Hauptdarstellern – mit Shanna Slaap und dem Raimundtheater-erprobten Mathias Edenborn – bewies.
Die Handlung folgt nahezu 1:1 dem Film-Original mit sämtlichen ikonischen Szenen, vom „Aufriss“ am Hollywood-Boulevard über das Beverly Wilshire Hotel samt Penthouse-Suite und Badewanne bis zum Opernbesuch. Mit dabei auch das berühmte, einst von Nino Cerruti entworfene rote Kleid, das Vivian trägt. Es ist weit mehr als nur ein modisches Statement, es symbolisiert ihre Transformation vom Außenseitertum zur Anerkennung. Und neben all den Bryan-Adams-Songs darf dann auch Roy Orbisons berühmter Ohrwurm „Pretty Woman“ als krönender Abschluss nicht fehlen.
