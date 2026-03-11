„Künstlich! Nicht ungefährlich für die Formel 1“

Ralf Schumacher zeigte sich im Podcast „Backstage Boxengasse“ von Sky zwiegespalten über den Auftakt der Formel-1-Saison 2026 in Melbourne. „Ich fand das am Anfang gut“, erklärte der sechsfache Grand-Prix-Sieger. Mit etwas Abstand sehe er das Rennen jedoch kritischer: „Wenn ich ehrlich bin, verstehe ich die Fahrer.“ Damit spielt Schumacher auf die Kritik von Piloten wie Max Verstappen, Fernando Alonso oder Weltmeister Lando Norris an. Sie alle äußerten sich zuletzt skeptisch über das neue Reglement in der Königsklasse.