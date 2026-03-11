Vorteilswelt
Schumacher deutlich:

„Künstlich! Nicht ungefährlich für die Formel 1“

Formel 1
11.03.2026 06:54
Die neue Formel-1-Saison sorgt für viel Diskussionsstoff.
Die neue Formel-1-Saison sorgt für viel Diskussionsstoff.(Bild: AFP/APA/Paul Crock)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der ehemalige Grand-Prix-Sieger und TV-Experte Ralf Schumacher spricht eine Warnung über die neuen Regeln in der Königsklasse aus. „Auch wenn es am Anfang unterhaltsam war, ist das im Moment nicht ungefährlich für die Formel 1.“

0 Kommentare

Ralf Schumacher zeigte sich im Podcast „Backstage Boxengasse“ von Sky zwiegespalten über den Auftakt der Formel-1-Saison 2026 in Melbourne. „Ich fand das am Anfang gut“, erklärte der sechsfache Grand-Prix-Sieger. Mit etwas Abstand sehe er das Rennen jedoch kritischer: „Wenn ich ehrlich bin, verstehe ich die Fahrer.“ Damit spielt Schumacher auf die Kritik von Piloten wie Max Verstappen, Fernando Alonso oder Weltmeister Lando Norris an. Sie alle äußerten sich zuletzt skeptisch über das neue Reglement in der Königsklasse.

„Fahrerisches Können geht verloren“
„Der Mut der Fahrer, der vorher nötig war, in schnellen Kurven mehr Risiko einzugehen, ist jetzt nicht mehr da“, erklärte Schumacher. Alonso hatte zuvor sogar gespottet, in den schnellen Kurven könne in diesem Jahr „selbst der Koch des Teams“ das Auto fahren.

Ralf Schumacher
Ralf Schumacher(Bild: AFP/GABRIEL BOUYS)

Für Schumacher zeigt das eine grundsätzliche Entwicklung: „Man nimmt das Fahrerische weg und ersetzt es durch einen künstlichen Eingriff.“

Überholmanöver „künstlich erzeugt“
In Melbourne wechselte die Führung zu Beginn mehrfach zwischen George Russell und Charles Leclerc. Die Formel 1 selbst pries anschließend die hohe Zahl an Überholmanövern. Schumacher sieht das jedoch kritisch. „Die Glaubwürdigkeit fehlt mir dabei.“ Für ihn sei vieles lediglich „eine künstlich herbeigeführte Spannung“ gewesen.

Auch Max Verstappen äußerte sich nach dem Rennen ähnlich. Der Niederländer, der sich von Startplatz 20 auf Rang sechs vorarbeitete, erklärte später, dass ihn das Rennen teilweise eher an „Mario Kart“ erinnert habe.

Die neuen Regeln der Formel 1 sorgen für viel Gesprächsstoff.
Warnung für die Zukunft
Für Schumacher steht die Formel 1 nun an einem entscheidenden Punkt. „Die Frage ist: Wollen wir möglichst viele Überholmanöver oder wollen wir, dass das fahrerische Talent entscheidet und der beste Fahrer im besten Auto gewinnt?“, so der Deutsche. „Auch wenn es am Anfang unterhaltsam war – im Moment ist das nicht ungefährlich für die Formel 1.“

Die aktuellen Motoren- und Reglementänderungen wurden bereits vor mehreren Jahren entwickelt. Damals habe sich vieles stark in Richtung Elektrifizierung orientiert.

Dennoch glaubt Schumacher, dass Anpassungen nötig sein könnten: „Wenn ich der Boss der Formel 1 wäre, würde ich mir das Reglement so, wie es jetzt ist, nicht bis zum Ende anschauen.“

