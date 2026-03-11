krone.tv lädt Familien ins Kino ein

Bald startet das lustige und spannende Animationsabenteuer „Tierisch abgefahren – Rettet die Pets!“ in den österreichischen Kinos und krone.tv bringt Sie und Ihre Familie zusammen mit Cineplexx ins Kino! Wir verlosen im Rahmen des Family Fun Fridays am 20. März, um 16 Uhr. jeweils 3 Kinotickets im Kino in Ihrer Nähe.
Am Freitag dem 20. März um 16 Uhr heißt es wieder Family Fun Friday in den Cineplexx Kinos in ganz Österreich. Perfekt für Sie und Ihre Familie! Gezeigt wird der neueste Kinderanimationsfilm „Tierisch abgefahren – Rettet die Pets!“.
Ein ungleiches Team
Im Mittelpunkt steht Waschbär Falcon, der als kleiner Robin-Hood-Typ beschrieben wird und sich plötzlich in einem Hochgeschwindigkeitszug wiederfindet, der ohne Kontrolle über die Gleise rast. Gemeinsam mit einer bunt gemischten Tiergesellschaft muss er verhindern, dass der Zug entgleist. Unter ihnen: die junge Ozelotdame Maggie, die eine besondere Faszination für Züge mitbringt, sowie ein altgedienter Polizeihund, der eigentlich kurz vor dem Ruhestand steht.
Die Regisseure betonen, dass der Film als Ensemblegeschichte konzipiert wurde. Verschiedene Charaktere – vom nervösen Chihuahua über ein erschöpftes Hippie-Kaninchenpaar bis hin zum zynischen Kater – sollen nicht nur komische Momente liefern, sondern ein gemeinsames Abenteuer durchleben. Die Macher lassen anklingen, dass sie bewusst Figuren geschaffen haben, die sich in Extremsituationen weiterentwickeln und dabei unerwartete Facetten zeigen.
