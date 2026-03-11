krone.tv lädt Familien ins Kino ein

Ein ungleiches Team

Im Mittelpunkt steht Waschbär Falcon, der als kleiner Robin-Hood-Typ beschrieben wird und sich plötzlich in einem Hochgeschwindigkeitszug wiederfindet, der ohne Kontrolle über die Gleise rast. Gemeinsam mit einer bunt gemischten Tiergesellschaft muss er verhindern, dass der Zug entgleist. Unter ihnen: die junge Ozelotdame Maggie, die eine besondere Faszination für Züge mitbringt, sowie ein altgedienter Polizeihund, der eigentlich kurz vor dem Ruhestand steht.