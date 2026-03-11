Opfer im Zeugenstand: „Es war meine Schuld!“

„Kann mich nicht daran erinnern“

Während sich der Angeklagte in der Verhandlung zum Vorwurf der Nötigung seiner Freundin für nicht schuldig bekennt, räumt er sein Verhalten gegenüber der Polizei zwangsläufig ein. „Ich kann mich nicht daran erinnern, weil ich zwei Promille hatte. Aber die Beamten werden schon wissen, was passiert ist.“ Von den einstigen Angaben der Gepeinigten bei der Polizei ist im Prozess nichts mehr übrig. „Es war alles meine Schuld. Ich hatte ihn provoziert“, behauptet die 23-Jährige plötzlich. Er habe ihr keine Gewalt angetan, sie weder gewürgt noch geschlagen. „Ja, wir hatten zuvor gestritten. Dann hielt er mich liebevoll am Hals und meinte, es sei doch so ein schöner Tag und ich solle mich beruhigen. Aber ich wollte mich nicht beruhigen.“