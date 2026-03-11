Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach Schlägen

Opfer im Zeugenstand: „Es war meine Schuld!“

Vorarlberg
11.03.2026 05:45
Der Angeklagte und seine Bewährungshelferin am Gang des Landesgerichts Feldkirch.
Der Angeklagte und seine Bewährungshelferin am Gang des Landesgerichts Feldkirch.(Bild: Chantall Dorn)
Porträt von Chantal Dorn
Von Chantal Dorn

Ein 21-Jähriger misshandelte in Vorarlberg seine Freundin, drohte Polizisten und wehrte sich mit Gewalt gegen seine Verhaftung. Doch plötzlich gibt sich die Gepeinigte vor Gericht selbst die Schuld für den Ausraster des Angeklagten. „Bitter“ nennt das die Richterin. 

0 Kommentare

Gerichtssäle kennt der 21-jährige Arbeitslose nur zu gut. Sieben Vorstrafen, fünf davon einschlägig, schlagen bei dem Deutschen zu Buche. Immer kam er mit teilbedingten Geld- oder Haftstrafen davon. Gebessert hat er sich nicht. Kaum war der Rechtsspruch in Kraft, wurde er wieder straffällig. Worauf das Gericht die Probezeit auf fünf Jahre verlängerte. Genutzt hat es wenig. Als er vor einem Jahr aus der Haft entlassen wurde, kam es schon zur nächsten Straftat. Diese wurde am Dienstag vor dem Landesgericht Feldkirch verhandelt. Es geht um Nötigung, Körperverletzung, Widerstand gegen die Staatsgewalt und gefährliche Drohung. Die Opfer: seine 23-jährige Freundin und Vorarlberger Polizeibeamte.

Geohrfeigt und ins Auto gezerrt
Laut Vorwurf der Staatsanwältin soll der Angeklagte seine Freundin Anfang Februar in Götzis geohrfeigt und gegen ihren Willen ins Auto gezerrt haben. Was zwei Augenzeugen bestätigen. „Zuerst hat er aufs Armaturenbrett und dann ihr ins Gesicht geschlagen. Er war sehr aggressiv“, schildert einer der Zeugen dem Gericht. „Als ich ans Autofenster klopfte und fragte, ob alles ok sei, faltete die Frau die Hände, um Hilfe zu signalisieren. Also riefen wir die Polizei.“ Nachdem das Opfer den Beamten später den Gewaltausbruch des Freundes bestätigt, wird der Mann verhaftet. Was nicht ohne massive Gegenwehr und Beleidigungen des Beschuldigten passierte. „Ich merke mir eure Gesichter und bringe euch um!“

Zitat Icon

Ich kann mich nicht daran erinnern, weil ich zwei Promille hatte. Aber die Beamten werden schon wissen, was passiert ist.

Der Angeklagte vor Gericht

„Kann mich nicht daran erinnern“
Während sich der Angeklagte in der Verhandlung zum Vorwurf der Nötigung seiner Freundin für nicht schuldig bekennt, räumt er sein Verhalten gegenüber der Polizei zwangsläufig ein. „Ich kann mich nicht daran erinnern, weil ich zwei Promille hatte. Aber die Beamten werden schon wissen, was passiert ist.“ Von den einstigen Angaben der Gepeinigten bei der Polizei ist im Prozess nichts mehr übrig. „Es war alles meine Schuld. Ich hatte ihn provoziert“, behauptet die 23-Jährige plötzlich. Er habe ihr keine Gewalt angetan, sie weder gewürgt noch geschlagen. „Ja, wir hatten zuvor gestritten. Dann hielt er mich liebevoll am Hals und meinte, es sei doch so ein schöner Tag und ich solle mich beruhigen. Aber ich wollte mich nicht beruhigen.“

Probezeit verlängert
Die Staatsanwältin spricht am Ende von einer „bitteren Einvernahme“ der jungen Frau. Es sei typisch für Opfer häuslicher Gewalt, die Schuld auf sich zu nehmen. Das Gericht glaubt allerdings den Aussagen aller Zeugen. Richterin Verena Wackerle spricht den Mann schuldig und verurteilt ihn zu einer Haftstrafe in Höhe von sieben Monaten, sieht jedoch vom Widerruf einer früheren bedingten Strafe ab. Stattdessen wird die Probezeit auf fünf Jahre verlängert.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
11.03.2026 05:45
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
6° / 11°
Symbol bedeckt
Bludenz
6° / 14°
Symbol stark bewölkt
Dornbirn
7° / 14°
Symbol bedeckt
Feldkirch
6° / 14°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

OeNB-Gouverneur Martin Kocher
Iran-Krieg
Nationalbank-Chef: „Keine Rezession in Sicht“
Tag 10 im Nahost-Krieg
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
Thomas Schmid am Montag am Landesgericht Linz
Kronzeuge vor Gericht
Schmid: „Wöginger sagte, ich soll mich kümmern“
Die heimische Logistik- und Transportbranche wird von einer Millionenpleite erschüttert ...
300 Mitarbeiter tätig
Millionenpleite: Beben in heimischer Frächterszene
Dass ein Achter vor dem Ergebnis steht, dürfte bei Babler für Erleichterung gesorgt haben.
Gemischte Reaktionen
Nach Parteitag: „Ist Bablers allerletzte Chance“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
311.910 mal gelesen
Außenpolitik
Khamenei-Sohn neuer Führer + Siebter US-Soldat tot
268.170 mal gelesen
Während die USA den siebten toten US-Soldaten betrauern, hat der Iran einen neuen geistlichen ...
Außenpolitik
Weltgrößter Öl-Exporteur warnt vor Katastrophe
157.686 mal gelesen
Der Krieg im Nahen Osten hat zu einem Anstieg der Ölpreise geführt, was sich negativ auf die ...
Außenpolitik
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
2981 mal kommentiert
Außenpolitik
Weltgrößter Öl-Exporteur warnt vor Katastrophe
1732 mal kommentiert
Der Krieg im Nahen Osten hat zu einem Anstieg der Ölpreise geführt, was sich negativ auf die ...
Innenpolitik
Spritpreise: Verschiedene Ideen, aber keine Lösung
1361 mal kommentiert
Vizekanzler und Kanzler überschlagen sich plötzlich mit Vorschlägen, was die Eindämmung der ...
Mehr Vorarlberg
Nach Schlägen
Opfer im Zeugenstand: „Es war meine Schuld!“
0:2 beim FAC
Bregenzer blieben auch im Nachtrag ohne Punkte
Gewaltige Sprünge
Skicross-Weltelite erwartet Flugshow im Montafon
Vom Ministerium
Wallner erwartet grünes Licht für S 18
Ein Verletzter
Kollision zwischen Pkw und Fußgänger in Lustenau
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf