Red Bull Salzburg gegen FC Basel ab 21 Uhr LIVE

2014 ging Salzburg in Überzahl k.o.

Gewissermaßen hat Salzburg mit Basel auch noch eine Rechnung offen. 2014 ging man nach einem 0:0 in der Schweiz im EL-Achtelfinalrückspiel zuhause nach 1:0-Führung und rund 80 Minuten in Überzahl mit 1:2 k.o. Es war eine Partie mit großen Emotionen auf den Rängen wie am Feld. Weil Basel-Fans Gegenstände aufs Feld geworfen hatten, war die Partie in der ersten Hälfte 13 Minuten unterbrochen, Salzburg verlor prompt den Schwung. In der 54. Minute hätte zudem ein zweiter Schweizer Spieler eigentlich vom Platz müssen. Arlind Ajeti, Bruder des aktuellen Basel-Stürmers Albian, sah für seinen Kopfstoß gegen Alan aber nur Gelb.