Lara Wolf in Tignes als Dritte auf dem Podest!

In der Slopestyle-Weltcup-Wertung ist Wolf nach vier von fünf Bewerben und vor dem letzten Rennen kommende Woche am Corvatsch in der Schweiz mit 165 Punkten auf Rang vier zu finden. Muir (200), Gaskell (185) und die US-Amerikanerin Marin Hamill (172) sind ihr da voraus. Am Freitag kämpft Wolf auch im Big-Air-Finale der besten acht um eine Top-Platzierung.