Rasen oder Urlaub als Grund? Eröffnung abgesagt!

Eigentlich schien schon alles fix – doch die Stadioneröffnung beim Wiener Sportclub wurde jetzt verschoben. Statt wie geplant am 3. April steigt das erste Spiel im neuen Schmukkästchen an der Alszeile erst am 17. April gegen Horn. Für uns Grund genug, „Krone“-Reporter Lukas Schneider zum 3. Liga-Talk einzuladen.