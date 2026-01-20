Feuerdrama: Wollten Barbetreiber im Jet fliehen?

Befragungen gehen weiter

Das Paar wird in den nächsten Tagen erneut von den Schweizer Behörden vernommen. Nachdem sich die ersten Befragungen auf die Persönlichkeiten des Paares konzentrierten, soll es diesmal zu den Ereignissen der Brand-Katastrophe mit 40 Toten und über 100 Verletzten gehen. Die Anwälte des Paares prangerten zuletzt eine gegen sie gerichtete „Vendetta“ an und beklagten den „Druck“ auf die Staatsanwaltschaft durch „ausländischer Behörden“.