ÖSV-Ass spricht offen über geplantes Karriereende

Der letzte Stockerlplatz von Alexander Payer im Snowboard-Weltcup ist 448 Tage her – ein dritter Platz in Cortina im Dezember 2024. Auch heuer fährt der 36-Jährige weitgehend seiner Form hinterher, war in der ganzen Saison noch nie im Semifinale. Bei Olympia schaffte er nicht einmal den Einzug ins große Finale der Top 16.