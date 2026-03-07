Potapova in Runde zwei gegen Paolini out

Zurückgekämpft

Potapova, die zum Auftakt die kanadische Qualifikantin Marina Stakusic in drei Sätzen besiegt hatte, lag im ersten Satz bereits 2:4 zurück. Die seit diesem Jahr für Rot-Weiß-Rot spielende Russin kämpfte sich aber zurück und holte sich im Tiebreak die Satzführung gegen die Wimbledon- und French-Open-Finalistin 2024. In der Folge ließ Paolini, die zum Auftakt ein Freilos hatte, aber kein Break mehr zu, nahm Potapova ihrerseits mehrere Aufschlagspiele ab und entschied das Match nach 2:33 Stunden für sich.