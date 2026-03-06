Schock in Leipzig
Mitarbeiter entdeckten totes Kind in Babyklappe
Einen entsetzlichen Fund haben Mitarbeiter eines Leipziger Klinikums Ende Februar machen müssen. In der einzigen Babyklappe der Stadt wurde ein toter Säugling gefunden. Er soll bereits tot gewesen sein, als er abgelegt worden sei, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Leipzig am Freitag.
Gefunden wurde der leblose Bub am Abend gegen 21 Uhr in der Babyklappe des Klinikums St. Georg. Aktuell wird seitens der Gerichtsmedizin untersucht, ob der Säugling tot zur Welt kam oder er nach der Geburt – womöglich auch gewaltsam – starb.
Hinweise gesucht
Vorerst gebe es keine Hinweise auf sichtbare äußere Gewaltanwendungen, so die Staatsanwaltschaft weiter. Seitens der Ermittler der Kriminalpolizei in Leipzig wurde um Hinweise aus der Bevölkerung gebeten.
Die Babyklappe am St. Georg Klinikum ist nach Angaben einer Sprecherin die einzige in Leipzig und wurde 2004 eingerichtet. Seitdem seien dort etwa 30 Kinder abgelegt worden. „Es ist aber in meiner Erinnerung das erste Mal, dass ein totes Baby gefunden wurde“, sagte die Sprecherin.
Babyklappen für Notsituationen
Babyklappen ermöglichen Menschen in Notsituationen, ihr Neugeborenes anonym in medizinische Versorgung zu geben.
- Nach Angaben der Kliniksprecherin wird bei der Nutzung der Klappe ein Alarm aktiviert, der sofort einen Notfall auslöst. „Innerhalb weniger Minuten ist eine medizinische Person da und kümmert sich um den Säugling.“
- Die Babyklappe wird zudem im Inneren per Video überwacht. Die Person, die den Säugling ablegt, wird aber nicht aufgenommen.
- Zudem ist die Klappe mit einem Wärmebettchen ausgestattet und es liegen Identifikationskarten in mehreren Sprachen aus. Diese helfen, wenn sich die Mutter doch noch für das Kind entscheidet.
- In Österreich gibt es bis auf das Burgenland in allen Bundesländern Babyklappen. In Tirol befindet sich die einzige verfügbare Babyklappe in Lienz in Osttirol. Nähere Informationen, etwa zu den Standorten, gibt es auf der Website gesundheit.gv.at.
- Das Angebot ist für Eltern völlig anonym, kostenlos und bietet die Möglichkeit, sein Baby an einen sicheren Ort zu bringen, an dem es gut versorgt wird.
Schwangere Frauen können ihr Kind in Österreich auf Wunsch auch anonym in einem Krankenhaus zur Welt bringen. 2024 kam es in Österreich zu insgesamt 24 anonymen Geburten, zwei Kinder wurden in Babyklappen abgelegt. Zahlen von 2025 liegen noch keine vor.
