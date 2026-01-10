Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Lokalchef gibt zu:

Notausgang von Schweizer Todesbar war verschlossen

Ausland
10.01.2026 15:33

Nach der Feuertragödie im Schweizer Nobel-Skiort Crans-Montana mit Dutzenden Todesopfern hat der Betreiber zugegeben, dass die Tür des Notausgangs verschlossen war.

0 Kommentare

Die Brandkatastrophe in der Silvesternacht wurde durch Champagner-Wunderkerzen ausgelöst. 116 Menschen wurden verletzt, 40 verloren ihr Leben. Diese Anzahl an Opfern hätte wohl weitaus niedriger ausfallen können. Wie der Betreiber der Bar „Le Constellation“, Jacques Moretti, nun gegenüber den Ermittlern zugab, war die im Untergeschoss gelegene Notausgangstür von innen verriegelt.

Der Chef der Schweizer Bar „Le Constellation“ wurde verhaftet. Rechts im Bild seine Ehefrau, die ...
Der Chef der Schweizer Bar „Le Constellation“ wurde verhaftet. Rechts im Bild seine Ehefrau, die ebenfalls verdächtigt wird, aber noch auf freiem Fuß ist.(Bild: AFP/FABRICE COFFRINI, Krone KREATIV)

Der Barbetreiber erklärte außerdem, dass er erst nach dem Brand die verschlossene Tür von außen aufgeschlossen habe. Dahinter habe er mehrere leblose Körper gefunden. Warum die Tür verriegelt war, darüber habe er laut eigenen Angaben keine Kenntnis.

Dass der Notausgang stets verschlossen war, hatten zuvor schon ehemalige Mitarbeiter des Lokals berichtet. Moretti räumte laut dem Schweizer Sender RTS zudem ein, den in Brand geratenen Schaumstoff persönlich ausgetauscht zu haben. Er soll demnach Material aus dem Baumarkt verwendet haben.

In der Bar „La Constellation“ kamen Dutzende – darunter viele junge – Menschen um.
In der Bar „La Constellation“ kamen Dutzende – darunter viele junge – Menschen um.(Bild: AFP/MAXIME SCHMID)

Anklage gegen Betreiber könnte verschärft werden
Die neuen Erkenntnisse könnten sich auf die strafrechtliche Verantwortung des Betreiber-Ehepaars auswirken: Derzeit läuft die Anklage noch auf fahrlässige Tötung, fahrlässige Brandstiftung und fahrlässige Körperverletzung. Sollten die Besitzer jedoch bewusst das Risiko des verschlossenen Notausgangs in Kauf genommen haben, könnte die Justiz sogar Mord durch bedingten Tötungsvorsatz in Betracht ziehen, wie der Sender RTS berichtet. Dann droht eine Haftstrafe von bis zu 20 Jahren.

Lesen Sie auch:
Der Chef der Schweizer Bar „Le constellation“ sitzt jetzt doch in Untersuchungshaft. Rechts im ...
Wende in Crans-Montana
Chef von Todesbar nach Brandkatastrophe in U-Haft
09.01.2026
Video wirft Fragen auf
Crans-Montana: Chefin floh mit Kassa aus Lokal
08.01.2026

Moretti musste sich am Freitag einer ersten Befragung unterziehen. Wie Schweizer Medien übereinstimmend berichten, wurde er danach wegen möglicher Fluchtgefahr verhaftet. Über seine Ehefrau Jessica Moretti wurde Hausarrest verhängt.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine