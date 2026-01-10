Notausgang von Schweizer Todesbar war verschlossen

Anklage gegen Betreiber könnte verschärft werden

Die neuen Erkenntnisse könnten sich auf die strafrechtliche Verantwortung des Betreiber-Ehepaars auswirken: Derzeit läuft die Anklage noch auf fahrlässige Tötung, fahrlässige Brandstiftung und fahrlässige Körperverletzung. Sollten die Besitzer jedoch bewusst das Risiko des verschlossenen Notausgangs in Kauf genommen haben, könnte die Justiz sogar Mord durch bedingten Tötungsvorsatz in Betracht ziehen, wie der Sender RTS berichtet. Dann droht eine Haftstrafe von bis zu 20 Jahren.