Crans-Montana: Sie soll für Gerechtigkeit sorgen

Es gibt Katastrophen, die mehr zerstören als Gebäude und Leben. Sie erschüttern Gesellschaften in Mark und Bein. Der Brand in einem Nachtlokal im schweizerischen Crans-Montana gehört dazu. In der Neujahrsnacht endet Ausgelassenheit in Panik, Rauch und Tod. Sprühkerzen entzünden eine brennbare Deckenverkleidung, Fluchtwege werden zur Falle. 40 Menschen sterben. Die Schweiz sucht nach Antworten. Beatrice Pilloud ist auf der Suche nach ihnen.