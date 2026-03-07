Wehrpflicht für Frauen: Als ich Schelte bekam

Nun sprechen sich also 64 Prozent – der Männer! – dafür aus, dass auch für Frauen die allgemeine Wehrpflicht kommen soll. In Norwegen und Schweden gibt es sie schon, Dänemark führt sie gerade ein. Immerhin sind auch 26 Prozent der befragten Österreicherinnen der Meinung, dass das fair wäre. Im Gegensatz zur Frauenministerin (SPÖ), zur Verteidigungsministerin (ÖVP) – und zu mir.