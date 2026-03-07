Warum sich Experte so über ORF-Doku ärgern muss
Es ging um die Pest
„Krone“-Wissenschaftsexperte Dr. Christian Mähr wollte den derzeit wenig erfreulichen TV-Nachrichten ausweichen und hat sich im ORF eine Dokumentation angesehen. Mit dem unerwünschten Ergebnis, dass er sich erst recht ärgern musste.
In dieser Doku im Rahmen der „Universum History“-Reihe ging es eigentlich um Vulkane. Und um Geschichte: Im Jahre 543 trat im Oströmischen Reich des Kaisers Justinian eine verheerende Seuche auf, die nach ihm heute noch die „Justinianische Pest“ genannt wird – was einigermaßen unfair ist, hatte er selbst doch mit ihrem Erscheinen nichts zu tun. Im Gegenteil: Er wurde selbst krank und überlebte nur mit knapper Not.
