Rapids Mbuyi auf den Spuren von Messi und Kane

Erfolgsmeldungen sind in Hütteldorf aktuell wieder einmal selten! Aber ein Rapidler taucht international dennoch in einer positiven Statistik auf: Claudy Mbuyi braucht für eine Torbeteiligung nicht viel länger als Spitzenreiter Lionel Messi, Harry Kane oder Kylian Mbappe. Der Haken: Der Franzose kann Grün-Weiß in der Saison nicht mehr helfen...
Auf Platz eins liegt Lionel Messi, Harry Kane ist Dritter, Kylian Mbappe Sechster vor Bayerns Michael Oliseh und dann folgt schon Claudy Mbuyi: Rapids Stürmer im Konzert der Weltstars! Freilich in einer spezifischen Statistik, dennoch bemerkenswert. Das Football Observatory (CIES) in der Schweiz untersuchte in 67 (!) Ligen die Torbeteiligungen aller Spieler in den letzten 365 Tagen. Und da rangiert Mbuyi, der alle 79 Minuten an einem Treffer (Tor oder Assist) beteiligt war, auf Platz acht. Was natürlich auch seinem Tor-Hunger in St. Pölten geschuldet ist. Spitzenreiter Messi (wer sonst?!) braucht bei Inter Miami nur 59 Minuten (siehe Statistik unten).
