Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Starke Statistik

Rapids Mbuyi auf den Spuren von Messi und Kane

Fußball National
07.03.2026 06:30
Mbuyi hatte Top-Werte, aber er spielt in der Saison nicht mehr.
Mbuyi hatte Top-Werte, aber er spielt in der Saison nicht mehr.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Rainer Bortenschlager
Von Rainer Bortenschlager

Erfolgsmeldungen sind in Hütteldorf aktuell wieder einmal selten! Aber ein Rapidler taucht international dennoch in einer positiven Statistik auf: Claudy Mbuyi braucht für eine Torbeteiligung nicht viel länger als Spitzenreiter Lionel Messi, Harry Kane oder Kylian Mbappe. Der Haken: Der Franzose kann Grün-Weiß in der Saison nicht mehr helfen...

0 Kommentare

Auf Platz eins liegt Lionel Messi, Harry Kane ist Dritter, Kylian Mbappe Sechster vor Bayerns Michael Oliseh und dann folgt schon Claudy Mbuyi: Rapids Stürmer im Konzert der Weltstars! Freilich in einer spezifischen Statistik, dennoch bemerkenswert. Das Football Observatory (CIES) in der Schweiz untersuchte in 67 (!) Ligen die Torbeteiligungen aller Spieler in den letzten 365 Tagen. Und da rangiert Mbuyi, der alle 79 Minuten an einem Treffer (Tor oder Assist) beteiligt war, auf Platz acht. Was natürlich auch seinem Tor-Hunger in St. Pölten geschuldet ist. Spitzenreiter Messi (wer sonst?!) braucht bei Inter Miami nur 59 Minuten (siehe Statistik unten).

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball National
07.03.2026 06:30
Jetzt kommentieren

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Österreicher endlich daheim + Video zeigt Torpedo
285.848 mal gelesen
Hans-Jörg Steffl
Außenpolitik
NATO verstärkt Raketenabwehr ++ „Lasst die Kurden“
283.529 mal gelesen
Eine Einheit des Patriot-Raketenabwehrsystems in Litauen
Außenpolitik
Russland liefert Infos an Iran ++ Opferzahl steigt
224.196 mal gelesen
Es gibt Hinweise darauf, dass Moskau versucht hat, sich in den Krieg einzumischen.
Außenpolitik
NATO verstärkt Raketenabwehr ++ „Lasst die Kurden“
2389 mal kommentiert
Eine Einheit des Patriot-Raketenabwehrsystems in Litauen
Kolumnen
Herbert Kickls Solo im ORF war ein Glücksfall
2145 mal kommentiert
Herbert Kickl „schwamm“ durch die ZIB 2.
Außenpolitik
Russland liefert Infos an Iran ++ Opferzahl steigt
2049 mal kommentiert
Es gibt Hinweise darauf, dass Moskau versucht hat, sich in den Krieg einzumischen.
Mehr Fußball National
Krone Plus Logo
Keine kleinen Brötchen
Vor Top-6-Finale geht Hartberg-Coach zum Bäcker
Krone Plus Logo
Salzburgs Beichler:
„Haben auch beim 5:1 nicht alles richtig gemacht“
Krone Plus Logo
Starke Statistik
Rapids Mbuyi auf den Spuren von Messi und Kane
Zweite Liga
St. Pölten siegt, Lustenau und FAC patzten
3. Liga ab 19.25 Uhr:
LIVE: Verlieren verboten – Horn gegen Oberwart
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf