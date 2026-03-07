Verstappen schimpft nach Abflug: „Fantastisch“

Ein ganz bitterer Saisonstart für Max Verstappen! Der Niederländer verlor in der Anfahrt auf die erste Kurve das Heck und landet in der Barriere. „So einen Fahrfehler macht Verstappen nicht“, sagte der Kommentator auf ServusTV in der Live-Übertragung. Und tatsächlich stellte sich schnell heraus: technischer Fehler. „Die Hinterachse hat einfach blockiert“, funkte Verstappen an die Box und setzte süffisant nach: „Fantastisch.“