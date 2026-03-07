Verstappen schimpft nach Abflug: „Fantastisch“

„Fantastisch“, kommentierte Max Verstappen via Boxenfunk höchst süffisant. Sein Red-Bull-Bolide war im Qualifying zum Formel-1-Saisonauftakt früh abgeflogen. Ungewöhnlich.
Ein ganz bitterer Saisonstart für Max Verstappen! Der Niederländer verlor in der Anfahrt auf die erste Kurve das Heck und landet in der Barriere. „So einen Fahrfehler macht Verstappen nicht“, sagte der Kommentator auf ServusTV in der Live-Übertragung. Und tatsächlich stellte sich schnell heraus: technischer Fehler. „Die Hinterachse hat einfach blockiert“, funkte Verstappen an die Box und setzte süffisant nach: „Fantastisch.“
Verstappen war damit zum ersten Mal seit Sao Paulo in der Vorsaison schon in Q1 Schluss. Höchst ungewöhnlich für den Superstar. Immerhin blieb er körperlich unversehrt. Für den Holländer ging‘s per Moped zurück in die Box.
Und das Qualifying nach etwa zehnminütiger Unterbrechung weiter.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.