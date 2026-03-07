Vorteilswelt
Aus im Qualifying

Verstappen schimpft nach Abflug: „Fantastisch“

Formel 1
07.03.2026 06:21
Max Verstappen flog in Q1 ab.
Max Verstappen flog in Q1 ab.(Bild: ServusTV)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

„Fantastisch“, kommentierte Max Verstappen via Boxenfunk höchst süffisant. Sein Red-Bull-Bolide war im Qualifying zum Formel-1-Saisonauftakt früh abgeflogen. Ungewöhnlich.

Ein ganz bitterer Saisonstart für Max Verstappen! Der Niederländer verlor  in der Anfahrt auf die erste Kurve das Heck und landet in der Barriere. „So einen Fahrfehler macht Verstappen nicht“, sagte der Kommentator auf ServusTV in der Live-Übertragung. Und tatsächlich stellte sich schnell heraus: technischer Fehler. „Die Hinterachse hat einfach blockiert“, funkte Verstappen an die Box und setzte süffisant nach: „Fantastisch.“

(Bild: AFP/PAUL CROCK)
(Bild: AFP/PAUL CROCK)
(Bild: AFP/PAUL CROCK)

Verstappen war damit zum ersten Mal seit Sao Paulo in der Vorsaison schon in Q1 Schluss. Höchst ungewöhnlich für den Superstar. Immerhin blieb er körperlich unversehrt. Für den Holländer ging‘s per Moped zurück in die Box.

Und das Qualifying nach etwa zehnminütiger Unterbrechung weiter.

Formel 1
07.03.2026 06:21
