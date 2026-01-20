Skiresort verbietet Pyrotechnik in Lokalen

Die Gemeindeverwaltung von Courmayeur teilte am Dienstag mit, das Verbot gelte für pyrotechnische Gegenstände in allen geschlossenen Räumen, insbesondere in öffentlichen Einrichtungen. Offene Flammen seien bei Feierlichkeiten weitverbreitet, ein Verbot daher „notwendig und dringend“, sagte Bürgermeister Roberto Rota. Sprühkerzen, die zu nahe an der Decke gehalten wurden, hatten den Brand im Schweizer Ort Crans-Montana in der Silvesternacht ausgelöst. Dabei kamen 40 Menschen ums Leben, darunter sechs Menschen aus Italien und vor allem Jugendliche. 116 weitere Personen wurden verletzt, die meisten von ihnen schwer.