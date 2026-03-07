Vorteilswelt
Salzburgs Beichler:

„Haben auch beim 5:1 nicht alles richtig gemacht“

Salzburg
07.03.2026 06:30
Daniel Beichler hofft, dass seine Bullen gegen Rapid in die Erfolgsspur finden.
Daniel Beichler hofft, dass seine Bullen gegen Rapid in die Erfolgsspur finden.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Philip Kirchtag
Porträt von Sebastian Steinbichler
Von Philip Kirchtag und Sebastian Steinbichler

Salzburg-Trainer Daniel Beichler ahnte bereits, dass es trotz des perfekten Starts mit einem 5:1-Sieg beim LASK nicht immer nur bergauf gehen kann. Beim morgigen Bundesliga-Spiel gegen Rapid fordert der 37-Jährige mehr Überzeugung von seiner Mannschaft.

„Ich habe nach dem 5:1 beim LASK gesagt, dass es ein Prozess sein wird. Und in diesem befinden wir uns gerade.“ Das betonte Salzburg-Trainer Daniel Beichler nach der 0:1-Heimblamage im ÖFB-Cup gegen Altach.

Salzburg
07.03.2026 06:30
Salzburg

