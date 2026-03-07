Mit frischem Blut und der Kraft des zwölften Manns

Sturms Neo-Coach Fabio Ingolitsch wird als emotional „Gespaltener“ ins Sonntag-Duell mit Altach gehen, könnte man meinen – immerhin kämpfen sein Ex-Klub und sein Bruder Sandro in Graz um den vorzeitigen Klassenerhalt! Doch weit gefehlt: „Für Altach wäre Planungssicherheit, die eine Meisterrunde garantiert, natürlich ein Traum“, so Fabio, „aber die stehen eh schon im Cupfinale!“ Das muss reichen, denn für Sturm geht’s vor der „Teilung“ um wichtige Punkte! Und da will sich der Meister, der unter Ingolitsch alle Heimspiele gewonnen hat (1:0 gegen Bergen, 1:0 gegen Ried, 1:0 gegen BW Linz) vor vollem Haus keine Blöße geben: 15.000 Tickets sind weg! „Stimmt unsere Energie, wird uns der zwölfte Mann einen enormen Schub geben!“