Neuer Steuerbonus für Männer und Hochverdiener

Allerdings wurde innerparteilich Kritik laut: In der „Krone“ forderten etwa der steirische SPÖ-Chef Max Lercher und ÖVP-General Nico Marchetti, den seit 2024 und planmäßig eigentlich nur bis Jahresende 2025 gültigen Steuerfreibetrag für Zuschläge für die ersten 18 Überstunden pro Monat auch über das Jahr hinaus zu erhalten. Schließlich konnte man sich auf einen Kompromiss einigen, für den es in der heutigen Finanzausschusssitzung grünes Licht gab.