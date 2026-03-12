„Gelber Tornado“ versetzt Fußballwelt ins Staunen

Im Viertelfinale würde Arsenal oder Leverkusen warten

Nach den jüngsten 3:1-Heimsiegen gegen ManCity und Inter gab es diesmal auf dem Kunstrasen nördlich des Polarkreises gar ein 3:0 gegen Sporting Lissabon zu bejubeln. Sondre Brunstad Fet per Elfmeter (32.), Ole Didrik Blomberg (45.+1) und Kasper Högh (71.) erzielten die Tore. Damit ist das Viertelfinale gegen den Sieger aus Arsenal und Leverkusen (Hinspiel: 1:1) zum Greifen nahe.