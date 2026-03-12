Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

CL-Märchen geht weiter

„Gelber Tornado“ versetzt Fußballwelt ins Staunen

Champions League
12.03.2026 08:50
Großer Jubel: Ole Didrik Blomberg erzielte das zwischenzeitliche 2:0 für Bodö/Glimt.
Großer Jubel: Ole Didrik Blomberg erzielte das zwischenzeitliche 2:0 für Bodö/Glimt.(Bild: EPA/Fredrik Varfjell)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Sensationsteam FK Bodö/Glimt ist in der Champions League weiter nicht aufzuhalten und versetzt die Fußballwelt ins Staunen. Die Norweger ließen auch gegen Sporting Lissabon mit einem 3:0-Sieg nichts anbrennen.

0 Kommentare

In der norwegischen Heimat schwärmten die Medien vom „gelben Tornado“. Das Portal „NRK.no“ schrieb: „Ein weiterer Großverein wurde mit einem bitteren Nachgeschmack nach Hause geschickt.“ Auch die portugiesische Presse zeigte sich beeindruckt. Die Zeitung „A Bola“ titelte: „Löwen am Boden nach Kollision mit (Eis)Berg“ – eine Anspielung auf Bodö-Star Patrick Berg.

Im Viertelfinale würde Arsenal oder Leverkusen warten
Nach den jüngsten 3:1-Heimsiegen gegen ManCity und Inter gab es diesmal auf dem Kunstrasen nördlich des Polarkreises gar ein 3:0 gegen Sporting Lissabon zu bejubeln. Sondre Brunstad Fet per Elfmeter (32.), Ole Didrik Blomberg (45.+1) und Kasper Högh (71.) erzielten die Tore. Damit ist das Viertelfinale gegen den Sieger aus Arsenal und Leverkusen (Hinspiel: 1:1) zum Greifen nahe.

Lesen Sie auch:
Champions League
Bodö/Glimt stößt Tor zum Viertelfinale weit auf
11.03.2026

Der „gelbe Tornado“ aus Norwegen wirbelt damit weiterhin durch die Königsklasse Europas. Bleibt abzuwarten, wie lange das Märchen noch weitergeht.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Champions League
12.03.2026 08:50
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
320.303 mal gelesen
Außenpolitik
Weltgrößter Öl-Exporteur warnt vor Katastrophe
183.333 mal gelesen
Der Krieg im Nahen Osten hat zu einem Anstieg der Ölpreise geführt, was sich negativ auf die ...
Außenpolitik
Trump in Erklärungsnot ++ Rätselraten um Ayatollah
157.276 mal gelesen
Außenpolitik
Weltgrößter Öl-Exporteur warnt vor Katastrophe
1692 mal kommentiert
Der Krieg im Nahen Osten hat zu einem Anstieg der Ölpreise geführt, was sich negativ auf die ...
Außenpolitik
Trump in Erklärungsnot ++ Rätselraten um Ayatollah
1444 mal kommentiert
Innenpolitik
Vorerst keine Einigung auf Spritpreisbremse
1261 mal kommentiert
Der Krieg im Nahen Osten hat die Spritpreise zuletzt nach oben getrieben.
Mehr Champions League
CL-Märchen geht weiter
„Gelber Tornado“ versetzt Fußballwelt ins Staunen
Angstgegner Real
„In Stücke gerissen“ – aber Guardiola überrascht
Nach CL-Debakel
„Absolute Schande“: Spurs-Fans fordern Geld zurück
Hattrick vom Kapitän
Valverde-Show im Bernabeu! Real bezwingt ManCity
Champions League
Bodö/Glimt stößt Tor zum Viertelfinale weit auf

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf