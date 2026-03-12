Skicrosser braucht nach Horror-Sturz jetzt Brille

„Habe früher gesehen, wie ein Adler“

Dabei tat sich nach dem Sturz beim Niederösterreicher noch eine dritte Baustelle auf, er trägt jetzt eine Brille. Wie das? „Ich hatte schon vorher eine Hornhautverkrümmung. Bislang konnte das Hirn das noch ausgleichen, die Verletzungen und OPs waren dann aber vermutlich zu viel, deswegen ist das aufgekommen“, erklärt Takats, der seine Augen nun lasern lassen möchte. „Ich habe früher gesehen wie ein Adler, gerade in die Ferne. Das ist jetzt vorerst vorbei.“