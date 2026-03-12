Im Rebenland erblühte für Rallye-Ass große Liebe

Chance sofort genutzt

Die Möglichkeit zur Hochzeit mit Motorsport-Touch ergab sich für den Vollblut-Rennfahrer überraschend während der letztjährigen Rebenland-Rallye. „Normalerweise ist die schöne Südsteiermark ja auf Jahre ausgebucht. Aber wir sind dann irgendwie ins Reden gekommen, und da hat sich spontan ein freies Wochenende im Herbst ergeben“, so Knobloch über die überraschende Gelegenheit am „Gut Pößnitzberg“, die er gleich eiskalt genutzt hat.