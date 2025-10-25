Ab 2026 werden weniger Überstunden steuerfrei

SPÖ-Landesparteichef zeigt sich offen

Der steirische SPÖ-Chef Max Lercher stellt auf Anfrage der „Krone“ klar: „In einer Zeit der Teuerung wäre die Rückkehr zu den 10 Stunden der falsche Weg. Generell muss man in der Diskussion nur auf die Lebensrealität schauen – und die ist: Die fleißigen Menschen in der Steiermark und in ganz Österreich machen Überstunden. Sie rechnen am Ende des Monats auch mit dem Geld – und damit, dass ihre Leistung honoriert wird. Das Budget darf nicht auf dem Rücken der Fleißigen saniert werden – das widerspricht jeder Idee von Leistungsgerechtigkeit.“