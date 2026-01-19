Vorteilswelt
Klage eingereicht

Musk will bis zu 109 Milliarden Dollar von OpenAI

Digital
19.01.2026 07:10
Laut Klage stellte Musk „den Großteil der Startfinanzierung“ für OpenAI bereit.(Bild: AP/Julia Demaree Nikhinson)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Tech-Milliardär Elon Musk fordert in einer Klage gegen den ChatGPT-Entwickler OpenAI und dessen Partner Microsoft bis zu 134 Milliarden Dollar. Ihm stünden „unrechtmäßige Gewinne“ zu, die die Unternehmen durch seine frühe Unterstützung des KI-Startups erzielt hätten, so Musk. 

Demnach entfielen auf OpenAI zwischen 65,5 Milliarden und 109,4 Milliarden Dollar, während der OpenAI-Investor Microsoft zwischen 13,3 Milliarden und 25,1 Milliarden Dollar erhalten habe.

  Musk, der OpenAI im Jahr 2018 verließ und nun mit xAI und dessen Chatbot Grok ein Konkurrenzunternehmen betreibt, hielt seine Forderungen in einem bei einem US-Bundesgericht eingereichten Dokument fest. OpenAI bezeichnete Musks Forderung in einer Stellungnahme beim Finanzdienst Bloomberg als „unseriös“.

Gewinn vor Gemeinwohl
Musk wirft dem ChatGPT-Entwickler vor, mit der Umwandlung in ein gewinnorientiertes Unternehmen seine Gründungsabsichten verletzt zu haben. Er habe etwa 38 Millionen Dollar beigesteuert, was 60 Prozent der frühen Anschubfinanzierung von OpenAI entsprochen habe.

Musk liegt seit Jahren mit OpenAI im Clinch.
„Zahlreiche Beweise“
US-Richterin lässt Musks Klage gegen OpenAI zu
08.01.2026

„So wie ein früher Investor in ein Start-up Gewinne erzielen kann, die um ein Vielfaches höher sind als seine ursprüngliche Investition, sind es auch die unrechtmäßigen Gewinne, die OpenAI und Microsoft erzielt haben – und auf deren Herausgabe Herr Musk nun Anspruch hat“, heißt es in der Klage. Die Berechnungen stammen demnach von seinem Sachverständigen.

Anwalt: „Ohne Elon Musk kein OpenAI“
Musks leitender Prozessanwalt Steven Molo verwies in einer Stellungnahme gegenüber Reuters darauf, dass der Tech-Milliardär eine entscheidende Rolle beim Aufbau von OpenAI gespielt habe. „Ohne Elon Musk gäbe es kein OpenAI. Er stellte den Großteil der Startfinanzierung bereit, stellte seinen Ruf zur Verfügung und brachte ihnen alles bei, was er über die Skalierung eines Unternehmens weiß.“ 

Die beiden beklagten Unternehmen fechten Musks Forderungen ihrerseits in einem eingereichten Antrag an. Die Analyse des Sachverständigen sollte vor Gericht nicht zugelassen werden, sie sei erfunden und nicht nachprüfbar. Zudem sei die geforderte Übertragung von Milliarden von einer gemeinnützigen Organisation an einen ehemaligen Spender, der zum Konkurrenten geworden sei, „unplausibel“.

Streit um Kurs und Kontrolle
Musk prangert in der Klage an, dass das 2015 von ihm mitgegründete OpenAI von dem vereinbarten Weg abgekommen sei, ein nicht auf Profit ausgerichtetes Unternehmen zu sein, dessen Forschung an Künstlicher Intelligenz der Menschheit zugutekommen sollte. Jetzt profitiere vor allem Großinvestor Microsoft davon. Das sei eine „eklatante Verletzung“ der ursprünglichen Gründungsvereinbarung.

  OpenAI entgegnete, Musk habe die „volle Kontrolle“ über OpenAI und den Chefposten angestrebt. Auch habe er 2018 dafür geworben, OpenAI mit dem von ihm geführten Elektroauto-Hersteller Tesla zusammenzulegen. Musk hatte in dem Jahr OpenAI im Streit verlassen.

Konkurrent mit xAI
Der Tech-Milliardär gründete schließlich 2023 seine eigene KI-Firma mit dem Namen xAI, deren Chatbot Grok mit ChatGPT konkurriert. OpenAI kontert mit Blick darauf, er wolle mit dem Rechtsstreit einen Konkurrenten bremsen. Ein Richter lehnte allerdings den Antrag von OpenAI und Microsoft ab, Musks Klage abzuweisen. Das Verfahren steuert nun auf einen Prozess im April zu.

