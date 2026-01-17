23-Jähriger verletzt sich schwer mit Schneefräse
Arbeitsunfall
Bei der Arbeit mit der Schneefräse hat sich am Samstagmittag im grenznahen Bayern ein Unfall ereignet. Ein 23-Jähriger geriet in das Gerät und verletzte sich schwer.
In Schönau am Königssee war der junge Mann während der Arbeiten gestürzt und mit beiden Beinen in die Schneefräse geraten. Seine Arbeitskollegen leisteten umgehend Erste Hilfe und riefen die Rettung.
Ein Transport mit dem Hubschrauber war aufgrund des dichten Nebels nicht möglich. Ein Rettungswagen brachte den Mann in das Salzburger Unfallkrankenhaus.
Augenzeugen und Betroffene wurden vom Kriseninterventionsdienst (KID) des Roten Kreuzes betreut.
