Drogenlenker (17) hielt in Tirol Polizei auf Trab

Nach Unfall Fahrerflucht

„Bei der Ausfahrt Patsch verursachte er einen Verkehrsunfall mit Sachschaden und beging anschließend Fahrerflucht“, berichtet die Polizei. Als Beamte der Polizeiinspektion Fulpmes im Stubaital versuchten, die Fahrt des 17-Jährigen zu stoppen, „fuhr dieser plötzlich auf die Polizisten zu“, heißt es weiter. Die Beamten mussten sich mit einem Sprung zur Seite retten.