Drogenlenker (17) hielt in Tirol Polizei auf Trab

Treibstoffdiebstähle, Unfall mit Fahrerflucht, Verfolgungsjagd mit der Polizei, zwei beschädigte Autos: Einiges geleistet hat sich ein 17-jähriger Österreicher bei einer illegalen Spritztour quer durch Tirol. Ohne Führerschein und auf Drogen sorgte er für mehrere gefährliche Situationen. In Fulpmes im Stubaital war Endstation.
Laut Polizei war der 17-jährige Einheimische mit einem Auto unterwegs, das er von seiner Unterkunft in Landeck gestohlen hatte. Zunächst fuhr er damit Donnerstagfrüh nach Prutz, wo er an einer Tankstelle Treibstoff stahl. Anschließend führte ihn seine Fahrt Richtung Osten.
In der Landeshauptstadt Innsbruck stahl der Bursche erneut Treibstoff von einer Tankstelle und lenkte den Wagen anschließend auf die A13 Brennerautobahn, wo es zum ersten Mal krachte.
Nach Unfall Fahrerflucht
„Bei der Ausfahrt Patsch verursachte er einen Verkehrsunfall mit Sachschaden und beging anschließend Fahrerflucht“, berichtet die Polizei. Als Beamte der Polizeiinspektion Fulpmes im Stubaital versuchten, die Fahrt des 17-Jährigen zu stoppen, „fuhr dieser plötzlich auf die Polizisten zu“, heißt es weiter. Die Beamten mussten sich mit einem Sprung zur Seite retten.
Der gestohlene Pkw prallte daraufhin gegen einen Gartenzaun und dann rückwärts gegen einen Bauzaun, doch der Lenker ließ sich nicht beirren. Er setzte seine Fahrt taleinwärts fort.
Bei der Amtshandlung wurden zwei Polizisten sowie der Lenker verletzt.
Die Polizei in einer Aussendung
Drei Verletzte bei Festnahme
Allerdings hatte der Wagen einen Reifenschaden erlitten und kam laut Polizei immer wieder leicht ins Schleudern, weshalb der 17-Jährige langsamer fahren musste. So konnte er schließlich doch angehalten und festgenommen werden.
Bei der Amtshandlung wurden zwei Polizisten und der 17-Jährige verletzt. Wie die Exekutive mitteilte, stand der Bursche unter Drogeneinfluss. Zudem besitzt er keinen Führerschein. Er wurde auf freiem Fuß bei mehreren Stellen angezeigt.
