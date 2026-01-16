Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Diebstähle, Unfälle

Drogenlenker (17) hielt in Tirol Polizei auf Trab

Tirol
16.01.2026 14:34
Mit einem gestohlenen Auto unternahm ein 17-Jähriger von Landeck aus eine Tour durch halb Tirol.
Mit einem gestohlenen Auto unternahm ein 17-Jähriger von Landeck aus eine Tour durch halb Tirol.(Bild: Dimitri Metz – stock.adobe.com, Krone KREATIV)
Porträt von Nicole Greiderer
Von Nicole Greiderer

Treibstoffdiebstähle, Unfall mit Fahrerflucht, Verfolgungsjagd mit der Polizei, zwei beschädigte Autos: Einiges geleistet hat sich ein 17-jähriger Österreicher bei einer illegalen Spritztour quer durch Tirol. Ohne Führerschein und auf Drogen sorgte er für mehrere gefährliche Situationen. In Fulpmes im Stubaital war Endstation.

0 Kommentare

Laut Polizei war der 17-jährige Einheimische mit einem Auto unterwegs, das er von seiner Unterkunft in Landeck gestohlen hatte. Zunächst fuhr er damit Donnerstagfrüh nach Prutz, wo er an einer Tankstelle Treibstoff stahl. Anschließend führte ihn seine Fahrt Richtung Osten.

In der Landeshauptstadt Innsbruck stahl der Bursche erneut Treibstoff von einer Tankstelle und lenkte den Wagen anschließend auf die A13 Brennerautobahn, wo es zum ersten Mal krachte.

Nach Unfall Fahrerflucht
„Bei der Ausfahrt Patsch verursachte er einen Verkehrsunfall mit Sachschaden und beging anschließend Fahrerflucht“, berichtet die Polizei. Als Beamte der Polizeiinspektion Fulpmes im Stubaital versuchten, die Fahrt des 17-Jährigen zu stoppen, „fuhr dieser plötzlich auf die Polizisten zu“, heißt es weiter. Die Beamten mussten sich mit einem Sprung zur Seite retten. 

Der gestohlene Pkw prallte daraufhin gegen einen Gartenzaun und dann rückwärts gegen einen Bauzaun, doch der Lenker ließ sich nicht beirren. Er setzte seine Fahrt taleinwärts fort.

Zitat Icon

Bei der Amtshandlung wurden zwei Polizisten sowie der Lenker verletzt.

Die Polizei in einer Aussendung

Drei Verletzte bei Festnahme
Allerdings hatte der Wagen einen Reifenschaden erlitten und kam laut Polizei immer wieder leicht ins Schleudern, weshalb der 17-Jährige langsamer fahren musste. So konnte er schließlich doch angehalten und festgenommen werden. 

Bei der Amtshandlung wurden zwei Polizisten und der 17-Jährige verletzt. Wie die Exekutive mitteilte, stand der Bursche unter Drogeneinfluss. Zudem besitzt er keinen Führerschein. Er wurde auf freiem Fuß bei mehreren Stellen angezeigt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Mercosur-Deal kommt
EU-Mandatar Bernhuber: „So kann das nie fair sein“
Gruselig oder genial?
Pröll: „2027 fährt das erste selbstfahrende Auto“
US-Vizepräsident JD Vance (Bild) wird doch nicht an der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar ...
Sicherheitskonferenz
US-Vizepräsident Vance reist nicht nach München
Frauenring warnt
„Gefährlichste Zeit für Frauen ist die Trennung“
Nach dem spektakulären Einbruch in die Sparkasse Gelsenkirchen untersuchen die Ermittlerinnen ...
Spektakulärer Einbruch
500.000 Gegenstände werden auf Spuren untersucht
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Johanna in Loch verscharrt: Cobra-Beamter gesteht
464.013 mal gelesen
Cobra-Beamter Manuel M. (rechts im Bild) hat am Dienstag ein Teilgeständnis abgelegt.
Steiermark
Fall Johanna: Polizei legt grausame Details offen
208.298 mal gelesen
Als man nach Johanna suchte, fand man ihre Wohnung in Tillmitsch leer vor.
Österreich
Das brachte Manuel M. dazu, Hanni zu vergraben
195.161 mal gelesen
Krone Plus Logo
Über eine Dating-App lernte Johanna (34) den vier Jahre jüngeren Cobra-Beamten Manuel M. kennen.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf