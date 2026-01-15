Für den Urlaub sitzt das Geld weiterhin locker

Lange Schlangen, so weit das Auge reicht – die Ferienmesse, die noch bis Sonntag (gemeinsam mit Vienna Drive) in der Messe Wien Halt macht, zog bereits am Eröffnungstag am Donnerstag die Massen an.

„Wir sind neugierig und wollen Neues entdecken“, sagt Besucher Michael Dresel. Inspiration zu holen, ist für die meisten Gäste der Hauptgrund für den Besuch (siehe Umfrage). Und die wird geboten – auch Reiseziele, an die man vielleicht nicht gleich denken würde.