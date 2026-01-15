Für den Urlaub sitzt das Geld weiterhin locker

Trump: „Machado flößt keinen Respekt ein“
Zukunft Venezuelas
Die Ferienmesse bildet den Startschuss für die Reisezeit. Osteuropa und Asien liegen im Trend – woran liegt das? Und wird beim Urlaub aufgrund der Teuerungen mittlerweile gespart? Darüber hat sich die „Krone“ auf der Messe erkundigt.
Lange Schlangen, so weit das Auge reicht – die Ferienmesse, die noch bis Sonntag (gemeinsam mit Vienna Drive) in der Messe Wien Halt macht, zog bereits am Eröffnungstag am Donnerstag die Massen an.
„Wir sind neugierig und wollen Neues entdecken“, sagt Besucher Michael Dresel. Inspiration zu holen, ist für die meisten Gäste der Hauptgrund für den Besuch (siehe Umfrage). Und die wird geboten – auch Reiseziele, an die man vielleicht nicht gleich denken würde.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.