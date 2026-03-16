Seien Sie beim Finale der Goldenen Note dabei

In der Jubiläumsshow, die zu Fronleichnam, am 4. Juni 2026, um 21.20 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON bzw. am 6. Juni um 22.00 Uhr in 3sat zu sehen ist, treten vier Mädchen und fünf Burschen im Alter von elf bis 18 Jahren um den jeweils ersten Platz in ihrer Wettbewerbskategorie an. Im Casting überzeugten diese neun Talente eine hochkarätige Fachjury mit ihren Darbietungen in den Genres Streichinstrumente, Blasinstrumente bzw. Tasten- und Zupfinstrumente.