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Seien Sie beim Finale der Goldenen Note dabei

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16.03.2026 05:00
Die Finalisten der Goldenen Note 2026
Die Finalisten der Goldenen Note 2026(Bild: ORF)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Für die heurige zehnte Ausgabe des Klassik-Nachwuchspreises „Goldene Note“, der seit 2017 vom Internationalen Musikverein zur Förderung hochbegabter Kinder (IMF) unter der Leitung seiner Begründerin Leona König vergeben wird, haben sich bei der kürzlich abgehaltenen Audition für das große Finale neun hochbegabte junge Musikerinnen und Musiker qualifiziert. Am 26. März findet die Aufzeichnung des Finales statt und mit der „Krone“ können Sie dabei sein.

In der Jubiläumsshow, die zu Fronleichnam, am 4. Juni 2026, um 21.20 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON bzw. am 6. Juni um 22.00 Uhr in 3sat zu sehen ist, treten vier Mädchen und fünf Burschen im Alter von elf bis 18 Jahren um den jeweils ersten Platz in ihrer Wettbewerbskategorie an. Im Casting überzeugten diese neun Talente eine hochkarätige Fachjury mit ihren Darbietungen in den Genres Streichinstrumente, Blasinstrumente bzw. Tasten- und Zupfinstrumente.

Zitat Icon

„Diese großartigen jungen Künstlerinnen und Künstler werden auch in diesem Jahr wieder die Herzen des Publikums erobern und ich bin sicher: so manche Träume werden wieder wahr!“

Leona König

Die Gewinnerentscheidung im Finale trifft eine Starjury aus renommierten Größen des Klassikgenres. Neben Auszeichnungen in den drei Kategorien wird auch 2026 wieder der „Goldene Note“-Publikumspreis verliehen, für welchen seit heute auf tv.orf.at abgestimmt werden kann. Alle Finalistinnen und Finalisten„Goldenen Note 2026“ erhalten neben den Solo-Auftritten im TV-Finale professionelle, altersgerechte IMF-Masterclasses an der MUK.

Das erwartet die Gewinner der Goldenen Note
Neben der „Goldene Note“-Trophäe für die Gewinner stehen besondere Preise bereit, u. a. ein MUK-Studiensemester, die kostenfreie Nutzung des berühmten Konzertsaals im Palais Ehrbar, wo schon Klassikgrößen wie Johannes Brahms, Anton Bruckner, Gustav Mahler oder Arnold Schönberg musiziert haben, für ein eigenes Konzert oder eine Aufnahme, weiters diverse, vom IMF organisierte Konzertauftritte, Teilnahme an der von Leona König konzipierten und moderierten ORF-Nachwuchsreihe „Stars & Talente“ sowie von der Starjury gestiftete Überraschungspreise. 

Die Talente der Kategorie Blasinstrumente
Wöchentlich bis zur Aufzeichnung der großen Finalshow am 26.03 stellt die „Krone“ nun die Finalisten der einzelnen Kategorien vor und nach den Finalisten der Kategorie Streichinstrumente folgen jene der Blasinstrumente. 

  • Adam Benold, 16 Jahre auf der Blockflöte
  • Linda Gittmaier, 16 Jahre auf der Klarinette
  • Nico Haidenhofer, 17 Jahre auf der Oboe

Jetzt abstimmen 
Bis einschließlich 25. März können Sie für Ihren persönlichen Favoriten jetzt auf tv.ORF.at abstimmen und diesen zum Gewinner des Publikumspreises küren. Zusätzlich verlost die „Krone“ auch 5x2 Tickets der Kategorie A für die Aufzeichnung des Finales am 26.03 sowie 5x2 VIP Tickets. Füllen Sie einfach das untenstehende Formular aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Teilnahmeschluss ist der 23.März, 09:00 Uhr

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