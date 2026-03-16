Rote „Frauenhelden“: Spiel, Satz und Niederlage

Seit jeher und insbesondere rund um den Weltfrauentag versucht die SPÖ sich die Frauenpolitik an die Fahnen zu heften. Dieselbe SPÖ hat aber bekanntlich keine einzige weibliche Landesparteichefin. Und dieselbe SPÖ ist es jetzt gewissermaßen auch, die 300.000 Euro an Förderungen für das größte Frauensportevent Österreichs gestrichen hat.