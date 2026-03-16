Waldleben: Wo endet Freiheit, wo beginnt Fürsorge?

Seit Monaten streitet Italien über eine Familie, die im Wald leben will. Über Eltern, die ihre Kinder fern von Schule, Strom und fast allem großziehen, was für andere Alltag ist. Und über Richter, die schließlich beschlossen: So geht das nicht. Vor gut einer Woche bekam der Fall eine neue Wendung: Catherine Birmingham musste das betreute Wohnheim in Vasto verlassen, in dem ihre drei Kinder seit November leben.