Familie im Visier
Waldleben: Wo endet Freiheit, wo beginnt Fürsorge?
Ein Leben nah an der Natur, fern von Schule, Strom und der modernen Welt: So wollten Catherine Birmingham und Nathan Trevallion ihre Kinder großziehen. Dann griff der Staat ein. Heute spaltet der Fall aus den Abruzzen nicht nur Italien, sondern sorgt weit darüber hinaus für Aufsehen.
Seit Monaten streitet Italien über eine Familie, die im Wald leben will. Über Eltern, die ihre Kinder fern von Schule, Strom und fast allem großziehen, was für andere Alltag ist. Und über Richter, die schließlich beschlossen: So geht das nicht. Vor gut einer Woche bekam der Fall eine neue Wendung: Catherine Birmingham musste das betreute Wohnheim in Vasto verlassen, in dem ihre drei Kinder seit November leben.
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